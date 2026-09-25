25.09.2026 | 11:25

Защо Сарафов още е в съдебната власт?

Този, който плаща на поръчковата бухалка на Мадам В, по-рано лично правеше тези срещи с прокурори и съдии, за да държи в дебелите си ръчички съдебната власт, припомня Богомил Бонев

Борислав Сарафов писал писмо до Румен Радев, че правосъдният министър се срещал с кандидати за прокурорската квота във ВСС. И квалифицирал това като политическа корупция.

Една медия даже нарича това „силен удар срещу авторитета на Радев“. Медията е известна като поръчкова бухалка, а този, който плаща на Мадам В, по-рано лично правеше тези срещи с прокурори и съдии, за да държи в дебелите си ръчички съдебната власт.

Точно Сарафов да прави обвинения за политическа поръчка след всичко, което направи, за да се дискредитира напълно, е смехотворно.

Не беше на това мнение, когато срещите се провеждаха в къщата на Борисов в Банкя: „Ти си го избра“. Това е известна реплика от тези срещи за избор на главен прокурор.

Тук въпросът е, защо Сарафов е още в съдебната власт. Човек, който е по-дискредитиран и от Гешев, стои началник на следствието, че даже започна да праща клеветнически писма. Още след победата на Радев писах, че олигарсите се снишават, но скоро ще се прегрупират и ще опитат атака. Ето, това е точно пример за такава атака от човек, държан на власт дълги години от самите олигарси.