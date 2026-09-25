25.09.2026 | 12:02

Илияна Йотова взе за съветник жената на министър на Пеевски

От края на месец май Свилена Иванова за секретар по социалната и регионалната политика

С указ №169 от 28 май 2026 г. Президентът Илияна Йотова е назначила Свилена Иванова за секретар по социалната и регионалната политика.

Свилена Иванова е съпруга на Иван Иванов – регионален министър в кабинета „Желязков“, подкрепян от Делян Пеевски Както и министър на земеделието в правителството на Кирил Петков, в което беше номиниран от неговата партийна лидерка Корнелия Нинова, вицепремиер в същото правителство, припомня създадената наскоро Фейсбук страница „Отпар“.

Преди сезмици стана ясно, че за съветник по външната политика беше назначена Галя Дачкова, съпруга на журналиста Явор Дачков, който влезе в Инициативния комитет на двойката Йотова-Вълчев. Той яростно защитава президентката по медиите. Галя Дачкова е била редактор и преводач в сайта на съпруга си. А заема позиция, на която са били дипломати от кариерата: Георги Димитров, Никола Карадимов, Атанас Будев, Тихомир Стойчев, Елена Кирчева, Стефан Тафров.

Освен че нейната позиция й дава предимство пред другите кандидати, защото тя ползва всички държавни блага и си прави пиар през обществената телевизия, Илияна Йотова си избра за вицепрезидент Кирил Вълчев, брат на Павел Вълчев, директор „Изследвания и Бизнес развитие“ в социологическата агенция “Алфа рисърч”.