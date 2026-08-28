България е поискала изваждане от санкциите на ЕС на руски министър и банка, но се отказала

България е поискала изваждане от санкционните списъци на ЕС на руски министър и банка, но се е отказала с оглед на постигане на консенсус. Това съобщи министърката на външните работи Велислава Петрова от парламентарната трибуна в отговор на въпрос от парламентарния контрол, зададен от съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов.

„Действително в хода на преговорите България изтъкна съображение по отношение на налагането на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтярев, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет“, обясни Петрова.

По думите ѝ посочените аргументи са били отсъствие на конкретен принос на лицето към военните действия спрямо Украйна, както и „фактът, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната“.

„България изрази резервирана позиция и по отношение и предложението за вписването на „Тольяттихимбанк“ в санкционните списъци, като посочените от нас аргументи бяха, че предложението визира регионална търговска банка, собственост на „Тольяттиазот“, един от най-големите производители на амоняк в световен мащаб и част от групата „Уралхим“. От своя страна „Уралхим“ е водещ производител на минерални торове – суровина, която не е обект на санкции и България продължава да внася, включително от Русия, както и други европейски държави членки“, обяви още министърката.

Според нея предвид високите цени и нестабилност на международните пазари на торове в момента във връзка с конфликта в Близкия изток всяко ограничение на възможностите по тази линия „би могло да има негативен ефект“.

Впоследствие България оттегли своите съображения по тези две предложения с оглед на постигане на консенсус“, допълни Петрова.

Божанов се усъмни дали е имало достатъчно аргументи и попита за какви количества внос става дума, тъй като компанията „подпомага производството на оръжия, с които се избират украински граждани“.

Петрова го посъветва да поиска информацията от Министерството на икономиката.

Позицията ни е била в защита на националния интерес, каза преди това министърката в отговор на въпрос за изваждането по искане на страната ни на Искандер Махмудов от 21-вия санкционен пакет на ЕС, зададен от Христо Гаджев от ГЕРБ.

Позицията на България по отношение на санкциите се формира въз основа на становища на компетентни органи и единствената и цел е да защити българския интерес, обясни Петрова. По думите ѝ се е провела среща по Координационния механизъм по изпълнение на санкциите и е взето решение така, че процедурата да бъде във възможно най-формална форма.

„По отношение на предложението, че въвеждане на ограничение спрямо Искендер Махмудов като собственик на компанията „Трансмашхолдинг“ би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България на дерогации от санкциите на ЕС за руската компания „Метровагонмаш“ – интересно е, че именно по време на правителството на ГЕРБ за тази компания е била поискана дерогация“, напомни Петрова.

Явно тогава сме смятали, че е имало риск за българския интерес. Трудно е да се разбере защо сега не смятате така, посочи тя.