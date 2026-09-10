10.09.2026 | 10:21

Банда деца нападна младеж в Пловдив: горили го със запалки

Те са разкрити за минути

Банда от над 10 младежи е нападнала свой връстник в центъра на Пловдив в близост до голям търговски център. Потърпевшото момче е било удряно с юмруци и горено със запалки. Свидетели на агресията станали случайни минувачи и клиенти на мола. Те подали сигнал на тел. 112, а на място пристигнала патрулка, съобщават медии тази сутрин.

Служителите на реда издирили нападателите за броени минути, като ги отвели в районното.

Били извикани и родителите им. По непотвърдена информация младежът, който бил посочен като основен инициатор на нападението е бил освободен.

Битият младеж е откаран с линейка в болница. Не е ясна причината за проявената агресия, съобщава БГНЕС.

От началото на август Градът на тепетата бе разтърсен от убийството на Георги Кузев, после от разкриването на т. нар. група „Кръв и чест“, както и от станал известен по-ранен инцидент, при който младежи са нападнали непалци заради външния им вид.