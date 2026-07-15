15.07.2026 | 21:37

Бизнесменът, добил популярност с белите чехли на плажа, е арестуван

ГДБОП проверява хотелите на Венелин Ташев по сигнал за незаконно присъединяване към ВиК

Служители на ГДБОП и на ВиК Бургас са посетили днес несебърския хотел „Мариета Палас“ и един от най-големите хотели на Слънчев бряг „Котва“, които са собственост на местния бизнесмен Венелин Ташев.

Причината е сигнал, че Ташев се е присъединил към водопреносната мрежа незаконно. Към момента проверяващите се намират заедно със самия хотелиер на негов трети туристически обект – най-големия на Южното Черноморие хотел „Парадайс бийч“ в залива Робинзон Крузо на „Елените“.

Това установи Флагман след разговор с Ташев по телефона току-що. Той се включи от терасата на „Парадайс бийч“, показвайки с видеовръзка на живо обстановката и част от проверяващите, които отказаха да бъдат снимани, но нямаха нищо против да се покаже какво е фактическото положение на проверявания.

„Съдействам на хората да си свършат работата, така е през целия ден“, каза Ташев.

По-рано днес сайт разпространи вестта, че бизнесменът е арестуван, защото имало подозрение, че незаконно е присъединил към ВиК хотел „Котва“. Ташев от известно време е на прицел от много институции заради продължителен спор с негов съсед в залива Робинзон. Спорът им, който е отпреди 5 години и е заради незначителна причина, свързана с канализационна шахта, прерастна в истинска война, в която са включени всички контролни органи.

„Днес трябваше да направя помен на майка ми, не успях. Притеснявам се само, че съпругата ми Стефка чете, че съм арестуван и много ще се притесни. Затова настоявам да направя това уточнение пред вас“, допълни Ташев.