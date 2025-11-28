28.11.2025 | 12:24

Благомир Коцев излезе на свобода

Не съжалявам за нищо, имам ангажимент към варненци, обяви кметът на Варна след 5 месеца в ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев бе пуснат на свобода в 12 ч. днес.

Той бе посрещнат от съпругата си Камелия, от близки и поддръжници и група журналисти под бурни аплодисменти.

„Първо ще целуна децата си. }е обърна внимание на семейството си. Надявам се, че в понеделник сме обратно в нужния ритъм, защото градът има нужда от това. Надявам се в понеделник да бъда там (в Общината, б.ред.)“ – отговори той на въпрос завръща ли се на работа.

„Не съжалявам за нищо, имам ангажимент към варненци. Надявам се истината да излезе наяве“, добави той.

Коцев благодари на подкрепата на своите поддръжници и на хората, организирали дарителска кампания да неговата парична гаранция.