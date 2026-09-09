09.09.2026 | 15:09

ДБ поиска пълна забрана на рекламата на хазарт

Малки и големи населени места, магистрали и кръстовища са осеяни с подкани за залагания

„Демократична България“ ще предложи пълна забрана на рекламата на хазарт, обяви съпредседателят Божидар Божанов в Народното събрание.

„Хазартът се е превърнал в епидемия. Приетите през 2024 г. промени въведоха сериозни ограничения, но те се заобикалят, не се спазват. Държавата бездейства по тяхното прилагане. Затова днес внасяме промени, с които да затворим всички вратички и да забраним рекламата на хазарт навсякъде и по всички начини“, коментира депутатът. Той добави, че българските градове са превзети от реклами на хазарт, а „по време на световното първенство по футбол дори видяхме безкрайни телевизионни реклами, излъчвани по БНТ“.

Предложените от ДБ промени прецизират и текстовете за забрана на онлайн рекламата. „Предложили сме и мерки за проактивен автоматизиран мониторинг на онлайн рекламите, повече задължения за социалните мрежи и търсачките, за да повече контрол и върху незаконния хазарт“, заяви Божанов.

Проектопромените въвеждат пълна забрана на външната реклама на хазартни игри – както на билборд рекламата, така и на знамена, които могат да бъдат видени по основни пътни артерии в много български градове, и които участват (негативно) във формирането на облика на градовете.

Предлагат се и мерки за санкциониране на опитите за заобикаляне на законовите изисквания и ограничения. Например почти невидим надпис за рисковете от хазарта, или създаване на новинарски сайтове и визуалното им представяне по заблуждаващ начин, така че на практика да се рекламира хазартния бранд.

Предлага се и прецизиране на текстовете за забраната на онлайн рекламата, като се създава правомощие на изпълнителния директор на НАП да преустановява временно достъпа до онлайн рекламни мрежи, които системно не прекратяват разпространението на онлайн реклами на хазарт.

Забранява се и използването на кеш-терминали за зареждане на сметки за онлайн залагания преди установяване на самоличността на потребителите. Забранява се и залагане чрез криптоактиви (криптовалути) чрез въвеждане на забрана на операторите на услуги за криптоактиви, аналогична на забраната за доставчици на платежни услуги.

Предвиждат се и мерки за ограничаване на незаконния хазарт: забрана за много големите онлайн търсачки да показват резултати на хазартни оператори, които нямат действащ лиценз. Предвижда се и НАП да извършва постоянен мониторинг за незаконна реклама.

Преди две години в Закона за хазарта беше въведено ограничение за поставяне на билборди и външна реклама на хазарта. Това обаче не доведе до кой знае какво затишие в хазартната реклама. На всеки оживен булевард, по кръстовища, дори по улиците на малки градове, е пълно с реклами на игри със залагания. На големи и малки постери хазартните оператори изписват имената на фирмите си, а известни личности приканват народа да залага. Законът позволява на рекламодателите да отделят за реклама на хазарт не повече от 5% от площта на външните си съоръжения. Откакто законът влезе в сила през май 2024 г. до края на август т.г. НАП е съставила само 26 акта за нарушения, както стана ясно от отговор от финансовия министър Гълъб Донев на въпрос на съпредседателя на ДБ Божидар Божанов.

По време на дебатите за бюджета за 2026 г. в ресорната комисия от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ поискаха по-строги ограничения върху рекламата на хазарта и по-високи държавни такси за хазартните оператори. Управляващите от „Прогресивна България“ и финансовото министерство казаха, че предстои да направят цялостен преглед на Закона за хазарта и цялостна реформа, което пък щяло да стане след обстоен анализ и обществено обсъждане.