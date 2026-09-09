09.09.2026 | 11:42

Нови разкрития: Еднополова връзка, дрога и разбити семейни отношения довели до смъртта на бебето Мишо

С дни трупът на детето стоял в апартамента на ужасите във Варна

Еднополова връзка, дрога и разбити семейни отношения довели до смъртта на бебето Мишо във Варна. Това разкриват съседи и близки до семейството.

Според думите им сочената за убийца Александрина (Ина) е била интимна приятелка на бабата по бащина линия – Виолина. Бабата имала съмнения дали детето изобщо е от нейния син. Бащата на Мишо е безработен, а майката тайно припечелва от обяви за платена любов.

Май месец тази година биологичната майка пристига във Варна от Добрич и оставя бебето при дядо му по бащина линия. Той обаче търси за помощ бившата си жена Виолина, тъй като не можел да се справя сам с отглеждането на Мишо.

Според близки до семейството 33-годината Александрина и бабата Виолина имали интимна връзка от 5 години. Именно те решават да поемат отглеждането на детето и задействат процедура Виолина да стане приемен родител.

Според съседи двете жени редовно се карали, като дори се стигало и до физически сблъсъци. Според думите ими бабата често е прекалявала с алкохола, а Александрина била наркозависима.

Именно това води до кулминацията на този кошмар. Надрусана, Александрина започва системно да малтретира Мишо, като накрая го удря фатално по гръбнака. След убийство, извършителката крие безжизненото тяло на детето в продължение на дни в апартамента, а бабата е спяла в колата си.

На 30-ти август тя също е задържана, но по-късно е освободена, докато Ина остава в ареста.