Бой в парламента заради изчезнала папка

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Какво ДПС, какъв Ахмед Доган? Истината е, че ГЕРБ е продукт на тези служби!, заяви депутатът от ДПС

Драгомир Стойнев взел папката с изказването на Спас Гърневски...

У нас трябва много внимателно да се осъществи т.нар. "справедлив енергиен преход", казва председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества инж. Кремен Георгиев