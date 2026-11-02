02.11.2026 | 16:57

Малкия Мраз пак прегря мрежата с гнусен следизборен коментар

Депутатът на "Прогресивна България" Слави Василев "посъветва" избирател да се скриел в дупката, в която заслужавал да се въргаля

Вълна от обществено недоволство заля мрежата тази сутрин след изключително грубо включване на депутата от Прогресивна България Слави Василев по повод изборната победа на кандидатката на Румен-Радевата партия и БСП Илияна Йотова в президентската надпревара. Видимо от Василев тръгва цунамито на свръхсамочувствието, демонстрирано от прогресистите, като той не толкова с аргументи, а повече с клетви и обиди си служи, за да защити мнението си.

В онлайн спор Василев призовава опонента си „Да се скрие в дупката, в която заслужаваш да се въргаляш“. Поводът за недодяланото включване на Малкия Мраз, както е популярен депутатът сред опозицията, напълно непредизвикано, разбира се, е изразено мнение в личния фейсбук профил на известния граждански активист, дългогодишен и доста уважаван програмист и бизнесмен Михаил Панайотов.

Ядосан, че народът отново е избрал БСП чрез Йотова да го представлява пред света, той написа, че това не са били избори, а поредната битка от гражданската война, от класовия сблъсък.

„Бие се класата на тези, които искат да бъдат мерени по това какво могат, срещу класата на тези, които искат да бъдат мерени по това колко са. И това им е единственото качество. Едните имат аргументи. Другите имат бройка. Лошото е, че при демократични избори бройката става най-силният аргумент. Да, ние сме брутално разделени. Класово. Така и гласуваме. Малките градове и селата срещу големите градове и столицата.

Нискообразованите и малограмотните срещу високообразованите и квалифицираните. Неходилите на море от 84-а срещу летуващите през уикенд в Гърция. Срещу! Не ЗА. Това е поредната кампания, в която срещнах колосално количество омраза и ненавист към мен и към моя сегмент общество. Към моята класа.

“Средствата за производство” отдавна не са заводите. Днес те са основно в главите ни. Затова и нищо не дразни неможещите отстояние около запетая така, както глава, която работи и създава стойност. Съзнавам това прекрасно. Само че вместо омраза и ненавист, би трябвало да има стремеж към подражание. Буквално имаш готов ролеви модел насреща.

Само че вместо това – цвърчаща през зъбите слюнка, насочена към това да навреди и да разруши, а не да подобри и да изгради. Именно тя спечели тези избори. Спечелиха омразата и ненавистта. Спечели грешната класа. На неумеещия сложноподчинено изречение, на неможещия да постави стенен смесител под нивел, на неразсъждаващия дори и една абстракция над сарми в хладилник. Иронията е, че тази конкретна битка се водеше на Деня на будителите. Символиката е толкова дебела, че чак е неудобно. От друга страна, будителите никога не са били мнозинство. Иначе нямаше да има кого да будят. Жалко. За всички ни“, написа той.

Огорчението, облечено в доста сложни за възприятията на немалка част от новата власт изречения, разкриващи талант на белетрист, бе посрещнато от Слави Василев със следния възсемпъл коментар (като запазваме оригиналния му правопис – б.р.):

„Скрий се в дупката, в която заслужаваш да си въргаляш. Никога няма да можеш да носиш гласа на хората, защото в теб няма нищо освен себелюбие, основано на имагинерна престава за реалност. Дъвчи дъвката на собствената си мерзост, предполагайки, че си нещо повече от едно рядко щастие“.

Но Панайотов никак не му остава длъжен и насочва спора към нокаут с репликата:

„Татьовото, ако беше тръгнал там откъдето аз, щеше да си максимум кондуктор. Не ти си си купил 911-ката, аз ти я купих. Родителите ми ти я купиха. Твоят баща я открадна. Сопол нещастен.

BTW, докато шавам ще съм ти трън в гъза. Чепат и крив. На теб, и на всички като теб. Възпитавам и децата си да бъдат същото. Тичаме маратон. Честито днес, готви се за утре“.

Слави Василев е син е на бизнесмена Васил Василев, купил завода „Мраз“ по времето на Жан-Виденовата криза преди 30 години. Оттам и прозвищата Малкия и Големия Мраз.