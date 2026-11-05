Александър Йорданов: България трябва да изпрати войници в Украйна (видео)

България трябва да изпрати военнослужещи в Украйна като част от евентуална мироопазваща мисия и да участва активно в „Коалицията на желаещите“. Това заяви бившият председател на Народното събрание и знакова фигура на СДС Александър Йорданов в предаването „Денят ON AIR“, като подчерта, че не предлага участие в бойни действия.

„България преди години изпрати свои войници в Ирак, в Камбоджа, като мироопазващи мисии. А не можем ние да изпратим български войници в съседна Украйна, в която има близо един милион граждани с български корени?“, подчерта той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Йорданов припомни и историческите връзки на България с Одеса.

„Не можем да изпратим в Одеса, където е живял Христо Ботев и където е написал първото си стихотворение „Майце си“. Не можем да изпратим в същата Одеса, където Иван Вазов пише „Под игото“. А можем да изпратим в Камбоджа. Какво е това чудо?“

„Ние трябва да се научим да носим отговорност за нашия свят, за нашия европейски свят. Ако други народи – поляци, французи, англичани – решат, че трябва да има такива мироопазващи сили, защо и ние да не участваме?“, попита Йорданов.

„Аз не казвам да отиваме на фронта, да стреляме, да убиваме. Пази Боже“, уточни той и потвърди, че евентуалното изпращане на въоръжени военнослужещи трябва да бъде одобрено от Народното събрание.

ПП-ДБ проспаха възхода на Румен Радев

Александър Йорданов отправи остри критики към „Продължаваме промяната – Демократична България“, като ги обвини, че са превърнали ГЕРБ в основен политически противник и са допуснали възхода на Румен Радев.

„От години хулят ГЕРБ, те превърнаха ГЕРБ в основен противник и проспаха идването на власт на Румен Радев“, заяви той.

Според него протестите през декември миналата година са довели до свалянето на сравнително добро проевропейско правителство и са „постлали червения килим“ за появата на новата партия на Радев.

Йорданов определи загубата на Андрей Гюров на президентските избори като тежко поражение за цялата дясна проевропейска общност.

Основната причина според него е отказът на ПП-ДБ да издигнат общ кандидат заедно с ГЕРБ-СДС, ДПС и останалите проевропейски партии.

„Ако са политици, ще го направят, защото целта е много по-голяма от техните лични представи за това кой е кой в политиката“, коментира той.

„В политиката не се печели от сглобки, печели се от спойки. На сградата на Народното събрание е написано „Съединението прави силата“, а не „Сглобката прави силата“. Сглобката е нещо, което се сглобява и след това лесно се разглобява“, добави гостът на предаването.

Според него политическите лидери е трябвало да намерят обща основа чрез компромиси и взаимни отстъпки.

Бившият председател на парламента обвини ПП-ДБ, че са създали несъществуващ според него образ на „модела Борисов-Пеевски“, докато реалната власт се е концентрирала около Радев и Йотова.

„В резултат на тази лъжа се роди истината, че сега ще живеем в модела Радев-Йотова“, заяви той.

Андрей Гюров да се извини на демократичната общност

Йорданов изрази мнение, че кандидатът на ПП-ДБ е имал шанс за по-добър резултат, ако е признал за грешка подкрепата за Румен Радев и Илияна Йотова през 2021 г.

„Аз лично мисля, че Гюров имаше шанс, ако самият той се беше извинил на демократичната общност в България“, коментира той.

Бившият председател на Народното събрание припомни участието на Гюров в ръководството на „Продължаваме промяната“, подкрепата за коалицията с БСП и решението му да приеме поста служебен премиер от Илияна Йотова.

„В мен остана впечатлението, че той поначало не е алтернатива, а е по-скоро подгласник на Йотова в различни ситуации“, допълни Йорданов.

Той посочи, че по време на единствения предизборен дебат двамата кандидати многократно са си благодарили, а Гюров е заявил готовност отново да приеме поста служебен премиер.

Според Йорданов това е създало у част от избирателите впечатление за „двойна игра“.

„Поведението на ПП-ДБ доведе до една, според мен, предизвестена загуба“, заключи той.

Опасността от ново разцепление на десницата

Александър Йорданов направи исторически паралел с конфликта между президента Желю Желев и правителството на Филип Димитров в началото на 90-те години.

Той припомни пресконференцията на „Боянските ливади“, която според него е поставила началото на поредица от конфликти, довели до разцеплението на СДС и появата на няколко формации на изборите през 1992 г.

„Голяма грешка е на тези политици, че не могат да се разберат. И тук идват вече подозренията“, коментира Йорданов.

По думите му разделението може да е резултат от политическа недалновидност, но не бива да се изключва и възможността за целенасочен сценарий.

„Ако зад това стои наистина сценарий да се разделя тази демократична общност на България и да се подарява победата на нашите политически противници, тогава става дума за нещо ужасно“, предупреди той. В заключение Йорданов заяви, че към момента не вижда място за нов десен политически проект в България.