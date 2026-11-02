02.11.2026 | 7:40

ЦИК при 99,68% обработени протоколи: Йотова бие Гюров с 345 903 гласа

Почти 56 000 български граждани са гласували с "Не подкрепям никого"

Илияна Йотова и Кирил Вълчев увеличават преднината си пред Андрей Гюров и Георги Кандев, сочат последните данни на ЦИК при обработени 99,68% от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).

Двойката „Йотова-Вълчев“ печели президентските избори с 57,661% от гласовете. За тях са гласували 1 091 206 души.

Андрей Гюров и Георги Кандев получават 745 303 гласа, или 39,383% от вота.

Разликата между Йотова и Гюров е 345 903 гласа.

„Не подкрепям никого“ на вота в неделя са отбелязали 55 938 избиратели, което представлява 2,956% от гласовете.

Данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) са от 05.00 часа на 2 ноември 2026 г.