02.11.2026 | 7:40
ЦИК при 99,68% обработени протоколи: Йотова бие Гюров с 345 903 гласа
Почти 56 000 български граждани са гласували с "Не подкрепям никого"
Илияна Йотова и Кирил Вълчев увеличават преднината си пред Андрей Гюров и Георги Кандев, сочат последните данни на ЦИК при обработени 99,68% от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).
Двойката „Йотова-Вълчев“ печели президентските избори с 57,661% от гласовете. За тях са гласували 1 091 206 души.
Андрей Гюров и Георги Кандев получават 745 303 гласа, или 39,383% от вота.
Разликата между Йотова и Гюров е 345 903 гласа.
„Не подкрепям никого“ на вота в неделя са отбелязали 55 938 избиратели, което представлява 2,956% от гласовете.
Данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) са от 05.00 часа на 2 ноември 2026 г.
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