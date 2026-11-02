02.11.2026 | 7:38

За „умнокрасивите“ над един милион българи са „прости“ и „селяни“

Това е публично признание за интелектуална немощ и дълбоко презрение към самия корен на нацията ни

Вчера една едрококълеста тетка, самозабравила се в своята псевдо-елитарност, си позволи най-висшата форма на социален цинизъм наричайки над един милион българи „прости“ и „селяни“. Това не е просто арогантно изказване, а публично признание за интелектуална немощ и дълбоко презрение към самия корен на нацията ни.

Две висши образования и диплома, окачена на стената в софийски апартамент, не са сертификат за морал, нито за капацитет да виждаш истината. Напротив – често точно тези „образовани“ глави са най-лесно манипулируеми, защото са обучени да повтарят чужди лозунги, вместо да мислят. Тяхната памет е къса, а способността им да усещат фалша е атрофирала под тежестта на собственото им его.

Ако търсим истинската, дебелокожа простотия, тя не е в селата. Тя е в онези избиратели на ПП-ДБ, които след всички сглобки и политически кръвосмешения с Делян Пеевски и ГЕРБ, продължават да гласуват за своите палачи със затворени очи. Това е върховната неграмотност – да те лъжат в очите, да те предават, а ти да благодариш за порцията унижение. Това е истинската нищета на духа!

Иначе тези отровни хора, които се изживяват като наследници на френската буржоазия, спуснати директно върху жълтите павета от небесата, трябва бързо да се приземят. София не е България. Вашата изолирана балонна реалност няма право да съди хората, които държат гръбнака на тази държава. Гласът на човека от нивата тежи точно толкова, колкото и вашият, пропит с лате и празни претенции. Свикнете с мисълта, че демокрацията не е частен клуб за самопровъзгласили се аристократи.

И накрая, към самата госпожа…

В името на обществената хигиена, е време да замълчите. Телевизиите трябва най-после да проявят капка достойнство и да спрат да ни сервират този токсичен коктейл от високомерие и некомпетентност.

Точно вие нямате право на оценка, защото вашата кариера е нагледен наръчник за професионален провал. А работата ви като „експерт по комуникации“ в Столична община превърна един уважаван технологичен лидер в ходещо посмешище. Под вашето „вещо“ ръководство, Васил Терзиев заприлича на човек от миналото, стоварен в настоящето с машина на времето.

Когато си превърнал кмета на София в политически клоун, дърто Gen-Z, говорейки на „маняци“, последното, което трябва да правиш, е да даваш оценки на избирателите. Скрийте се и оставете хората, които действително познават България, да говорят.

И един приятелски съвет на изпроводяк. Преди следващото ви явяване на екран, няма да попречи да боцнете един липолитик в гушката. Чисто естетически – за да не тежи физическата ви двойственост толкова, колкото тежат празните ви думи.