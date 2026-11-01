01.11.2026 | 22:39

Борисов колкото даде на Гюров и Кандев, толкова им взе

Сега десните отново го ругаят. Той им бил виновен

Забавни са загубилите.

След подкрепата на Борисов те изведнъж започнаха да го споменават уважително „Господин Борисов ни подкрепя“. Нямаше прякори, нямаше ругатни.

И ГЕРБ им дадоха достатъчно гласове. Но загубилите не схващат колко елементарни са. Колкото им даде, толкова им взе. Това не го усетиха. Мислеха, както през 2022 г., че ще го прецакат. „Ние ще сме главата, той ще е мускулите“.

Леле, колко са тъпи. Борисов отигра прецизно цялата тази кампания. Но загубилите никога няма да разберат това.

И сега отново го ругаят. Той им бил виновен.

Тази игра не е за вас, смешници. Никой не ви е виновен, че сте такива политически аматьори.

А за мен е забавно как агитката Костов, Надка, Петър Стоянов, Костов и останалите мухлясали скелети, претърпяха пълен крах. Вместо прераждане, второ проваляне в небитието. Всъщност, Костов и Петър Стоянов продължават старата серия на загубени избори. Всеки вдясно, който иска някога да спечели, трябва да бяга от тях като от прокажени.

Богомил Бонев