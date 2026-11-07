07.11.2026 | 17:40

След като беше разкрит за вноските за пенсиите, 17 часа по-късно Гълъб Донев се сети да отрича

Финансовото министерство се опитва да лъже и маже, за да прикрие действията на своя министър, с официално изявление

Около 17 часа по-късно вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който беше хванат буквално по бели гащи за проекта за бюджет 2027 и идеята да се национализират част от вноските за пенсии в лични партиди (втори стълб) от съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов в „Панорама“, финансовото министерство реши да изпрати позиция по въпроса. Това е факт, след като Донев имаше възможност да говори в „Панорама“ и да обясни – сега подопечното му ведомство „обяснява“.

Какво е уникалното в позицията – препратка към част от официалната кореспонденция между Донев и генералния директор на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия Мартен Вервей.

Само че Донев лично потвърди в „Панорама“ следното, когато Божанов извади подписано от него писмо до ЕК с идея държавата да прибере част от личните вноски за пенсия на българските граждани – ставало дума за коментари, направени в периода на комуникация с Европейската комисия.

Цялата позиция от финансовото министерство

В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., публикувано на сайта на Комисията, няма предложение за пренасочване на средства от Втория пенсионен стълб към НОИ. Такова предложение не фигурира и в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г.

Тук можете да се запознаете с официалната кореспонденция между България и Европейската комисия, както и с автентичния текст на писмото от 2 ноември 2026 г., подписано от мен в качеството ми на финансов министър. Именно тези документи имат значение за управлението на публичните финанси в условията на процедура по прекомерен дефицит, а не хартиен лист, поставен в папка в телевизионно студио.

Всички публични документи показват пълно съответствие между проекта на бюджетен план, изпратен на 15 октомври на Европейската комисия, писмото от 2 ноември и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година, който вчера беше представен, изпратен на социалните партньори и публикуван на сайта на Министерството на финансите.

По време на бюджетната процедура, която започна още през август, са обсъждани различни предложения и идеи, но окончателното решение кои от тях да намерят място в проекта на бюджет е на Министерството на финансите. В същото време трите одитни доклада на Сметната палата не анализират идеи и намерения, а констатират конкретни нарушения и действия, засягащи сериозно управлението и разходването на публичните средства от всички партии, които сами определиха политическата си конфигурация като „сглобка“.

Скриването на 1.5 млрд. лева от бюджетния дефицит, за да се изпълнят условията за въвеждане на еврото, подписването на договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 11 млрд. лева, както и прокарването на т.нар. „популярни“ бюджети с прекомерна разходна част са само част от примерите за безотговорното управление на публичните финанси в последните 6 години.