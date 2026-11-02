02.11.2026 | 21:36

Гюнер Тахир: Радев ни каза директно – вие си протестирайте, ние ще си управляваме

Казах на десните демократи, че печелившата формула включва вице мюсюлманин, не ме послушаха, напомня лидерът на НДПС

Ден преди края на кампанията преди балотажа бившият външен министър на Борисов ми каза, че в ГЕРБ чакат дебата, за да определят за кого ще гласуват членовете на партията. Попитах го от дебата ли зависи дали са комунисти, или демократи. Отговор не последва.

Това каза в лидерът на НДПС Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС. Според него на втория тур на изборите от ГЕРБ са дали по-малка подкрепа за Гюров, отколкото „Възраждане“ за Йотова.

„Въпреки всички внушения от лагера на Йотова, Гюров не получи мощна подкрепа нито от ГЕРБ, нито от ДПС.

Ще повторя отново: печелившата формула на десните демократи бе ярък обществен кандидат плюс вице мюсюлманин. Всеки пети гражданин у нас е представител на малцинство. Недопустимо е да бъдат пренебрегвани.

В инициативния комитет на Гюров и Кандев има седем представители на мюсюлманската общност, но имената им не говорят особено много, някои от тях дори аз не съм чувал.

Ако за десните партии целта е само присъствие в парламента, те нямат място в политиката. Хората искат от тях да бъдат управляващи. А Радан Кънев се изказва, че 750 хил. гласа им бил таванът.

Радев ни каза в прав текст – вие си правете протестите, ние си оставаме на власт“, каза още Гюнер Тахир.

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