Гюнер Тахир: Радев ни каза директно – вие си протестирайте, ние ще си управляваме

Ден преди края на кампанията преди балотажа бившият външен министър на Борисов ми каза, че в ГЕРБ чакат дебата, за да определят за кого ще гласуват членовете на партията. Попитах го от дебата ли зависи дали са комунисти, или демократи. Отговор не последва.
Това каза в лидерът на НДПС Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС. Според него на втория тур на изборите от ГЕРБ са дали по-малка подкрепа за Гюров, отколкото „Възраждане“ за Йотова.
„Въпреки всички внушения от лагера на Йотова, Гюров не получи мощна подкрепа нито от ГЕРБ, нито от ДПС.
Ще повторя отново: печелившата формула на десните демократи бе ярък обществен кандидат плюс вице мюсюлманин. Всеки пети гражданин у нас е представител на малцинство. Недопустимо е да бъдат пренебрегвани.
В инициативния комитет на Гюров и Кандев има седем представители на мюсюлманската общност, но имената им не говорят особено много, някои от тях дори аз не съм чувал.
Ако за десните партии целта е само присъствие в парламента, те нямат място в политиката. Хората искат от тях да бъдат управляващи. А Радан Кънев се изказва, че 750 хил. гласа им бил таванът.
Радев ни каза в прав текст – вие си правете протестите, ние си оставаме на власт“, каза още Гюнер Тахир.
Още от интервюто:
Каква беше ролята на гражданина за европейско развитие Борисов в президентския вот?
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Какъв е пътят за обща синергия на десните демократични сили?
Как се гради политическа структура от типа ОДС?
Защо малцинствата са „невидими“ за българските политически партии?
Защо е нужно повторно вглеждане в инициатилните комитети на Йотова и Гюров?
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