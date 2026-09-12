12.09.2026 | 21:34

Бонев: Взривили пак склад на Гебрев. Тая мимоза все за жертва се пише

Какъв КСНС ще свиквате? Това е частна фирма, която не може да си осигури елементарна охрана

Взривили пак склад на Емилиян Гебрев. Тая мимоза все за жертва се пише. И един бивш Костов министър на отбраната му е медийната защита.

Ей, тъпаци, заслужавате не взривяване, а доживотни присъди за подпомагане на нацисти. Какъв КСНС ще свиквате? Това е частна фирма, която не може да си осигури елементарна охрана. Една диария на Гебрев се превърна в отравяне с “Новичок”.

И занимава със себе си цялата държава. Няма НАП, няма прокуратура, няма власт, която да му потърси сметка за престъпен бизнес.

При такава охрана на складове с боеприпаси, каква е гаранцията, че някое дете в тези гори, където са складовете, няма да пострада? Пуста тояга!

Богомил Бонев