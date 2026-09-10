10.09.2026 | 10:46

Бонусите за 1 млн. евро ще изядат главата на министър Шишков

Всички министри днес твърдят, че бюджетът е продънен, а имаше обещания и обществени очаквания, че броят на чиновниците ще бъде намален. Но това не се случва

Строителният министър Иван Шишков е заложен на дузпата и независимо че е любимец на премиера Румен Радев, може да сдаде високия пост. За това особени усилия със сигурност ще вложи и шефът на кабинета на министър-председателя Николай Копринков, за когото Шишков е един от враговете в кабинета, заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев.

Шишков е раздал близо 1 милион евро бонуси на администрацията в МРРБ за второто тримесечие на годината. Това бе признато чистосърдечно от дипломирания архитект, който за трети път оглавява министерството. Бившият главен архитект на община Драгоман, както и на районите „Банкя“ и „Триадица“ към Столична община дори се възмути, че това е проблем, след като се говори за кражба при строителството на магистрала „Хемус“ от един милиард.

Разкритието за бонусите бе направено от бившия министър на регионалното развитие Николай Нанков. Според твърденията му общият размер на изплатеното ДМС в системата на МРРБ е 964 305 евро. 580 782 евро са изплатени на 400 служители в централната администрация на министерството, 133 000 евро – на 421 служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а 250 523 евро – на 318 служители в ДНСК. Бонуси засега не са получили само в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Аргументацията на Шишков е, че бонусите мотивирали служителите да си вършат по-добре работата, което означава, че те са склонни да си изпълняват задълженията, за които са назначени, само ако бъдат допълнително финансово стимулирани.

Проблемът е, че всички министри днес твърдят, че бюджетът е продънен, а имаше обещания и обществени очаквания, че броят на чиновниците ще бъде намален, а парите им ще бъдат орязани. А не само че нищо подобно не се случва, дори напротив – пилеят се пари за бонуси.