20.09.2026 | 10:27

Борислав Сандов: Не съм обвинен, нямам призовка

Познавам само Ивайло Иванов-Ивей, каза ексминистърът в правителството на Сглобката

Бившият министър на околната среда Борислав Сандов заяви, че е обвинен и няма връчена призовка по случая “Петрохан”.

В петък от прокуратурата съобщиха, че Сандов е обвинен за длъжностно престъпление.

Пред bTV Сандов каза, че това не било по случая Петрохан-Околчица, а се пришивало към него, за да му се даде политическа окраска. Той бил разпитван преди 2-3 месеца от прокурор като свидетел, като тогава е бил вторият му разпит.

Софийската градска прокуратура обяви в петък, че Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Обвинението е за действия, извършени на 8 февруари 2022 г., когато Сандов е министър на околната среда и водите.

Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Тя е създадена от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов – Ивей, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и от родителите на Калушев.

“Докато бях министър съм познавал само лицето Ивайло Иванов-Ивей”, каза Сандов и заяви, че не съжалява за подписаното споразумение, тъй като се е водил от закона.

Бившият екоминистър заяви, че има съмнения относно „вещото лице“ Росен Йорданов и неговите компетенции.

“Аз съм създал достатъчно врагове, спрял съм много намерения, свързани с много пари – в енергийния сектор, в дървената и пътищарската мафия в земеделската индустрия, в минната. Тези хора със сигурност ми имат зъб”, каза Сандов по повод обвиненията.

Екс министърът отново каза, че сключеният с организацията на Калушев меморандум не е давал никакви привилегии на организацията, нито са били харчени публични средства. Затова и нямало как да са били набавени облаги.