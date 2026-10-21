21.10.2026 | 12:51

Борисов: ГЕРБ повече няма да участва в сглобки (видео)

Вождът на ГЕРБ побесня, че премиерът го пакетира с председателя на ДПС Делян Пеевски

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му повече няма да влиза в политически сглобки и коалиции, ако не е доминираща сила и ако нейните десни, центристки и консервативни програми не бъдат включени в управлението. Острата реакция идва в отговор на думите на министър-председателя Румен Радев от днешното правителствено заседание, на което премиерът обвини опозицията в лицето на Бойко Борисов и Делян Пеевски в арогантно поведение и загуба на контрол върху финансовите потоци.

Задочен сблъсък за властта и финансовите потоци

Според Бойко Борисов Министерският съвет не е партийна централа, от която да се отправят заплахи към опозицията. Той изрази учудване от тона на министър-председателя, като припомни, че само преди няколко дни двамата са разговаряли по телефона и са присъствали заедно на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, където подобно отношение не е имало.

По думите на лидера на ГЕРБ спадът в рейтинга на правителството и провеждането на протест, който не е организиран от неговата партия, карат управляващите да търсят удобен политически враг.

„С Пеевски не съм се чувал от месеци. Всяка партия е за себе си“, заяви Бойко Борисов, цитиран от БГНЕС, по повод опитите двамата да бъдат поставяни под общ знаменател.

По-рано през деня, в началото на правителственото заседание, премиерът Румен Радев коментира акцията на прокуратурата и ДАНС в Сунгурларе, като обяви, че започва разплитане на корупционна схема.

„Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия арогантен стил на говорене и действие. Но и са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци“, каза министър-председателят Румен Радев.

Ценовият шок и сигурността в Черно море

Лидерът на ГЕРБ контрира обвиненията с аргумента, че премиерът си позволява да коментира теми извън своите компетенции, вместо да се фокусира върху реалните кризи пред държавата.

„Премиерът има две основни задачи в момента: да осигури сигурността на страната, защото потъват кораби по Черноморието, падат дронове, и да овладеят цените, които отиват в космоса“, посочи Бойко Борисов.

Той отхвърли упреците за арогантно говорене от страна на опозицията, като даде конкретни примери с поскъпването на горивата и енергоносителите след влизането в еврозоната и настоящите икономически процеси.

„Ако е арогантно да кажеш, че от 2 лева нафтата е станала 2,20 евро – разбирам. Когато токът поскъпва, сметките ще са с по 30-40% по-високи този месец. Когато газът иска 34% увеличение и хлябът се пече с газ, ще поскъпне. Когато съобщаваш такива неща и се тревожиш, не трябва това да се приема за арогантно говорене“, коментира още лидерът на ГЕРБ. Според него пряка отговорност за изпуснатия контрол върху цените носи Комисията за защита на потребителите, която по думите му в момента не функционира ефективно.

Дистанция от президентските избори

В контекста на наближаващите президентски избори Бойко Борисов препотвърди позицията си, че ГЕРБ няма да участва в безпринципни договорки. Тъй като формацията не издигна собствена кандидат-президентска двойка в настоящата надпревара, тя остава напълно встрани от кампанията и към този момент няма да подкрепи нито един от претендентите за „Дондуков“ 2.

„ГЕРБ повече в сглобки и коалиции, без да е доминиращата партия, без нашите десни, центристки, консервативни програми и политики да бъдат включени, няма да участваме. Непоискана подкрепа не се дава. И както виждате, ние не участваме в тази предизборна кампания“, заключи Бойко Борисов.