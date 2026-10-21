21.10.2026 | 10:34

ГДБОП арестува „ковчежника на Пеевски“

От години Радослав Ревански демонстрира необяснимо богатство и открито парадира с него

Специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ се провежда днес и в Белица, област Благоевград. По неофициални данни е арестуван кметът Радослав Ревански.

Според първоначалната информация полицейските служители са пристигнали в Белица още сутринта и са предприели проверки на няколко места. Съобщава се за засилено полицейско присъствие около основните входове и изходи на града, както и за предполагаеми претърсвания на адреси, сред които и домът на кмета.

Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Община Белица.

Проверката свързана с европейски средства, но няма официално потвърждение на тази версия.

Радослав Ревански е сред най-близките политически съратници на лидера на ДПС Делян Пеевски. Кметът на Белица заема и поста зам.-председател на партията, което го поставя в нейното тясно ръководство.

Ревански управлява община Белица от 2015 г. и е една от разпознаваемите фигури на ДПС в Югозападна България. Появилата се информация за предполагаемото му задържане все още не е подкрепена с официално съобщение. Няма публикувани данни за повдигнати обвинения или за конкретни нарушения, установени при днешната операция. Причините за полицейските действия предстои да бъдат изяснени от компетентните институции.

Твърди се, че се изземват документи ,свързани с обществени поръчки с участието на известна фирма от Доспат,

Припомняме, че вчера спецполицаи влязоха в сградата на Община Сунгурларе и иззеха документация, свързана с обществени поръчки и финансови операции на местната администрация.

Повече от четири часа продължи снемането на показания от инженер Димитър Гавазов и служители на общинската администрация. Разследващите проверяват начина на разходване на публичните средства, както и съответствието между договорените, отчетените и реално извършените дейности по обществените поръчки.

Инж. Димитър Гавазов беше кандидат на ДПС и спечели кметските избори в община Сунгурларе още на първия тур през 2023 г.

Няма официална информация за кои точно проекти и поръчки става въпрос и дали има установени фиктивни дейности и порочни практики при избор на изпълнителите.