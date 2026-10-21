21.10.2026 | 9:21

„Маркет линкс“: Гюров намалява разликата с Йотова, ПБ пада до 32%

"Продължаваме промяната" изпреварва ГЕРБ и вече е втора политическа сила

Разликата между Андрей Гюров и Илияна Йотова намалява. Това показва изследване на „Маркет линкс“. Според данните Йотова получава 47,3%, а Андрей Гюров – 30,6%. При изследванията в началото на кампанията разликата между двамата беше 20 и над 20%.

Изследването на „Маркет линкс“ е финансирано и реализирано съвместно с бТВ, сред 1006 респонденти над 18 години в страната, в периода между 13 и 19 октомври 2026 г., по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Избирателната активност ще е 39%, което означава сигурен балотаж. 15-20% от избирателите обаче вземат решение в последния момент.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е на трета позиция с 10,3 на сто и резултат по-голям от този на партията си на последните парламентарни избори. 4,3 на сто получава лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, 2,8 на сто – Радостин Василев (МЕЧ), 2,3 на сто – Иван Христанов.

„Най-голямото предизвикателство за първия тур ще е да се прогнозира каква ще е избирателната активност“, отбеляза в сряда сутрин пред бТВ директорът на „Маркет линкс“ Добромир Живков. „Президентските избори като цяло не събуждат толкова сериозен интерес, особено след този, бих казал, пик на избирателната активност, който имахме през април. Сега тонусът на българския избирател е категорично по-нисък, но, от друга страна, наблюдаваме сигнали, които активизират българските граждани“, добави той.

По думите му една от темите, които категорично политизират обществото и карат почти всеки отделен гражданин да заеме някаква позиция, е ескалацията в Черно море. „Няма да се изненадаме, ако това политизиране доведе до малко по-висока избирателна активност от очакваната или дори до активност, малко по-висока от тази през ноември 2021 година, когато беше 40%. Така че това са различни тенденции. От друга страна, трябва да подчертаем, че това, което също влияе негативно върху избирателната активност, е общото усещане за развитието на държавата. Тоест оценката, че държавата не се развива в правилната посока, също демобилизира гражданите да участват“, коментира социологът.

Живков отбеляза, че има специфики в електоратите на първите две двойки. 75% от избирателите на Йотова–Вълчев всъщност са и гласоподаватели на „Прогресивна България“ през април, останалите 25% са разнообразни – има немалка част от тях, които всъщност казват, че не са гласували. Тоест има и новопривлечени избиратели. „При Гюров и Кандев нещата изглеждат дори още по-шарени, защото при тях има участие и на избиратели на ГЕРБ, и на избиратели на ДПС, както и на такива, които не са гласували. Но ядрото, трябва да кажем, естествено, е „Продължаваме промяната – Демократична България“, отчете социологът.

ПБ с 32 на сто при избори днес, втора сила става ПП

Ако днес имаше парламентарни избори, „Прогресивна България“ щеше да получи 32%. До скоро резултатът на партията беше над 40%.

„Продължаваме промяната“ получава 10,2% и изпреварва ГЕРБ, която остава на трета позиция с 9,6%. Много разочаровани избиратели на ПБ се връщат при „Продължаваме промяната“.

„Демократична България има 7,6%, ДПС е с 5,6%, а „Възраждане“ с 4,4%. 41% декларират недоверие в кабинета на Румен Радев, а 36% – доверие.