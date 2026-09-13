Комунистът Борисов: Няма да гласувам за Йотова, тя е комунистка

„Със сигурност няма да гласувам за Йотова. Илияна Йотова е моят идеологически противник. Създал съм ГЕРБ, за да победя БСП“, заяви днес Бойко Борисов в Пазарджик на мероприятие с младежи, озаглавено „Новите умове“.
„Партията на Радев е от комунистическите и се вижда от хората там“, заяви още лидерът на ГЕРБ.
В коментарите си той не подмина и двойката Гюров – Кандев. Според него членове на инициативния комитет им вредят с появата си, защото отблъскват хората. „Аз съм гласувал за Андрей Гюров да стане голям началник, но сега няма да му навредя“, заяви Борисов, имайки предвид, че няма да се появява край Гюров и да призовава за него. „Няма да спечелите, ако аз гласувам за Гюров“, каза Борисов по повод апел на Радан Кънев от сутринта да упражни вот за Гюров. Успоредно Борисов за сетен път уточни, че непоискана подкрепа няма да дава на никого.
Макар да е втора политическа сила, ГЕРБ не издигна кандидат-президент. Днес Борисов каза още, че партията се съсредоточава върху местния вот догодина.
Бойко Борисов е бил член на Българската комунистическа партия (БКП) преди 1989 г., като според биографични данни и изявления напуска системата на МВР през 1990 г., след като отказал да се деполитизира, показа справка на МИГNews.info.
През годините самият Борисов коментира темата противоречиво – в някои изявления е отбелязвал фактите около миналото си в силовите структури, а в други е отричал пряко активни партийни обвързаности, казвайки например, че ако е бил номенклатурен член на БКП, от БСП щяха да го искат обратно. Опоненти като политическата формация „Демократична България“ и други анализатори редовно припомнят този период от биографията му.
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