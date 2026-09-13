13.09.2026 | 17:22

Ванга спасила кариерата на Лепа Брена

Българите ми дадоха космически кораб, заявява тя

Лепа Брена застана пред жълтия журналист Мон Дьо осем години след последната им медийна среща, за да сподели откровения си разказ за житейския път от момичето от Бръчко до върховете на балканската сцена.

Голямата звезда се върна към спомените за началото, семейството, съдбовната среща с Баба Ванга и непреходната връзка с българската аудитория.

Изпълнителката подчерта, че Фахрета Яхич и Лепа Брена отдавна съжителстват в пълен баланс между личния свят на обикновената жена и екстровертната природа на артиста. Музикалната ѝ кариера стартира почти случайно на 21-годишна възраст с групата „Сладки грех“. Първоначално баща ѝ се противопоставя на идеята, опасявайки се, че дъщеря му ще стане кръчмарска певица. Брена обаче защитава избора си с желанието да помага финансово на семейството си.

„Когато виждам днешните родители, виждам колко много искат децата им да осъществят техните мечти, а не собствените си мечти и тогава осъзнавам, че съм имала най-добрите родители на света“, споделя тя.

Особено място в спомените ѝ заема майка ѝ, която била „фантастична шивачка“ и в продължение на близо десетилетие създавала сценичните ѝ костюми. Брена разказва как купувала красиви обувки и материи от Мюнхен, а след това се връщала в Бръчко, където заедно с майка си шиели и създавали тоалетите, с които тя излизала на сцената. Именно натовареният график от по два концерта на ден променя и външността ѝ – певицата отслабва с около 16-17 килограма и по думите ѝ „просто ставаш като Барби“.

Брена се връща и към спомена за посещението при Баба Ванга преди емблематичния концерт на Националния стадион „Васил Левски“ през 1990 година. По това време певицата сериозно обмисля да прекрати кариерата си.

„Каза ми: докато си жива, ще пееш. Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена и никога няма да спреш да работиш“, разказва певицата.

Малко след това, докато е в почивка, тя получава обаждане от своя мениджър Рака Джокич.

„Спокойно, почини си един месец, но следващия месец отиваме в София. Имаме концерт на големия стадион“, казал ѝ той.

В този момент Брена се сетила за предсказанието на Ванга. Тя си спомнила и думите, че ще пристигне „от въздуха“. Именно така се случва – на концерта в София през 1990 г. тя каца с хеликоптер на стадион „Васил Левски“, където я очаква огромна публика.

„Обожавам България, защото в момента, в който кацнах там, аз исках да прекратя кариерата си. А българите ми дадоха ракета, космически кораб. Получих такава любов, такава енергия“, казва Брена.

Именно реакцията на публиката я кара да осъзнае защо продължава да бъде на сцената.

„Когато излязох на стадиона, хвърлих токчетата си и си казах: Брена, за това се живее. Това е същността на онова, заради което пеем.“

Певицата разкри, че най-много ѝ липсва десетилетието между 1980 и 1990 година, когато хората са били част от света и са изпитвали истинска радост, енергия и любов, които в съвременното общество изглеждат изгубени.