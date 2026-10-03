03.10.2026 | 21:10

Свиленградски учител по история след завръщането на Самуил: Българите не са достатъчно просветени, за да осъзнаят значението на този ден

Археологът Иван Петрински пък показа снимка от гроба и аргументи защо според него няма съмнение, че останките са на българския цар

Българите не притежават достатъчно историческа просвета и култура, за да осъзнаят в пълна степен значението на завръщането на тленните останки на цар Самуил. Тави остра оценка направи свиленградският учител по история Димитър Гилев пред БНТ след държавната церемония в София.

„Без съмнение това е историческа дата, която трябва да ни обединява. За да осъзнаеш такава дата, трябва да си просветен, но, за съжаление, българският народ няма тази просвета и култура, за да осъзнае толкова значимо събитие като днешното“, заяви той. Думите му прозвучаха часове след като хиляди граждани изпълниха площад „Княз Александър I“, за да посрещнат останките на средновековния владетел. След държавния церемониал те бяха пренесени с шествие и положени в мраморния саркофаг в базиликата „Света София“.

В разговора участва и бившият евродепутат от ВМРО Ангел Джамбазки, който насочи вниманието към ролята на образованието и отношението на държавата към историческата памет. „Българското възраждане действително започва от училището. Политиците не се изложиха, а това е добре, защото от тях се очакват всякакви циркове. Важното е, че един български владетел ще бъде достъпен за почит в „Св. София“, заяви Джамбазки. Оценката му идва след церемонията, при която останките бяха посрещнати с военни почести и пренесени до един от най-старите храмове в столицата.

Археологът Иван Петрински постави акцента върху въпроса за идентификацията на костите, открити от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Свети Ахил“ в Преспа. „Не е необходимо да вярваме, че това са останките на цар Самуил – това правят хората, които не могат да докажат нищо, а ние можем“, заяви той. Петрински показа снимка от гроба и представи археологически аргументи, които според него свидетелстват, че става дума за погребение на владетел. Сред данните, разглеждани през годините при идентификацията, са мястото на саркофага в значимата царска базилика, особеностите на погребението и установените травми по скелета.

Гилев коментира и продължилите десетилетия отношения с Гърция около връщането на останките, като използва остър исторически прочит. „Не знам какви договорки са постигнати, дано не е нещо, което да ощети страната ни“, заяви той, след като каза, че не е очаквал гръцката страна да съдейства за подобен акт. Петрински отхвърли опасенията му категорично: „Няма нещо, което да ни ощети“. Археологът добави и оценката си за работата по договореността: „Чиновниците, които са се занимавали с това, са си свършили работата за 6 плюс.“

Споразумението между София и Атина предвижда България да получи останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, а Гърция да получи обратно 48 църковни ценности, пренесени на българска територия през Първата световна война. Преговорите по въпроса са водени в продължение на десетилетия, преди да се стигне до окончателното решение и церемонията на 3 октомври. Българският военнотранспортен самолет „Спартан“ беше ескортиран от МиГ-29 и F-16, а на площад „Княз Александър I“ останките бяха посрещнати с държавни и военни почести. Впоследствие те бяха положени в „Света София“, където гражданите получиха възможност да отдадат почит пред средновековния владетел.