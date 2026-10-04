04.10.2026 | 11:56

Цветанов: Мръсни пари или любовна афера са вероятните мотиви за убийството на Филипов

Бившият вътрешен министър коментира възможните мотиви за престъплението, сред които неуредени финансови отношения и любовен триъгълник.

Бързото задържане на заподозрения за убийството на Илиян Филипов говори за слабости в планирането на престъплението. Това заяви в предаването „Събуди се“ по NOVA бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Според Цветанов, ако става дума за поръчково убийство, обичайно би било по-трудно да се стигне толкова бързо до физическия извършител.

По отношение на възможните мотиви Цветанов посочи като вероятна версия неуредени финансови отношения. Той постави въпроса дали зад тях не стои престъпна дейност и дали евентуални средства не са били изпирани чрез официалния бизнес на жертвата.

Бившият вътрешен министър коментира и друга версия – за любовен триъгълник. По думите му тя също не трябва да бъде изключвана, тъй като престъплението е извършено в близост до дома на жена, с която Филипов е имал отношения.

Цветанов коментира и друг тежък случай – двойното убийство, по което близките на жертвите чакат справедливост вече 12 години, а делото започва отначало заради допуснати процесуални нарушения.

Според Цветанов забавянето на правораздаването крие риск от загуба или компрометиране на важни доказателства и поставя въпроси за ефективността на съдебния процес.