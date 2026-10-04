04.10.2026 | 10:23

От лев в евро: Жена плати двойно за едни и същи продукти, купени през 2021 г. и сега (видео)

Според официалната статистика инфлацията у нас за този период е под 40 процента

Пазите ли си касовите бележки от магазина от преди 5 години? Един потребителски експеримент в социалните мрежи взриви TikTok, след като показа какво всъщност се случва с джоба ни. Как пазаруването от 2021 година насам се превърна в двойно по-скъпо изживяване?

Стефи е студентка по архитектура, но тази седмица стана хит в социалните мрежи с един потребителски експеримент. „Пазя си касовите бележки от януари 2021 и януари 2022 година и отивам да купя абсолютно същите неща, за да видя каква ще бъде цената днес“, разказва студентката по архитектура Стефка Семерджиева.

Днес тя влиза в същия магазин. Младата жена пълни кошницата с авокадо, айсберг и спанак, както е направила през 2021 година, както и с хляб, яйца, пилешко месо, боб и паста от 2022 година.

На касата прави равносметката, отчитайки превалутирането. „Пилешкото филе например тогава е било 7 лева, сега е 7 евро. Двойно. И яйцата са по-скъпи в момента. Не просто по-скъпи, а направо двойно са поскъпнали. Пресните яйца – 2,35 лева през 2022 година, сега са 2,49 евро, което е над двойното. Имаме и най-обикновена паста, която е била 90 стотинки, а сега е евро. И в крайна сметка тогава са стрували 12,51 лева, сега са 12 евро“, пресмята Стефка.

Простата сметка показва – за едни и същи продукти днес плащаме два пъти повече. Но на какво всъщност се дължи този скок и защо числото в лева отпреди години днес е същото, но в евро? Питаме икономиста Стоян Панчев.

„Едно към едно-– един лев става едно евро. Конкретно тук е свързано с веригата на доставки. Спомняте си, че и в световен мащаб има проблеми с доставките на яйца. Имаше в САЩ една голяма криза“, обяснява икономистът Стоян Панчев.

Според официалната статистика инфлацията у нас за този период е под 40 процента. „Сметката ни казва, че от 2021 година имаме много сериозна инфлация. Официалната е над 50%, но от касовата бележка се вижда, че е на 100%“, посочва той.

Зад това поскъпване няма една-единствена причина. Влияние оказват както кризите от последните години, така и промените в икономиката и потреблението.