08.11.2026 | 13:53

Борисов за Радев: Комунистите обичат най-много чуждите пари

Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите

Н ад 100 милиона евро месечно през последните два-три месеца излизат от джобовете на българските граждани и бизнеса. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в партийната централа. Повод за коментара му е представеният в Университета за национално и световно стопанство проект на бюджет за 2027 г.

Борисов обвини управляващите, че не са допуснали до разглеждане в пленарната зала предложението на ГЕРБ за намаляване на акциза върху горивата заради високите цени. По думите му това е станало чрез поредица от почивки в парламента.

Той посочи, че става въпрос за ощетяване в размер на 30% при потребление на три милиарда литра гориво, като според него от ситуацията се възползват определени кръгове за сметка на потребителите.

Лидерът на ГЕРБ коментира и газовите доставки, като подчерта, че докато „Балкански поток“ работи, България не би трябвало да има проблем с осигуряването на газ. Той отправи критики и към приходните агенции, като попита защо НАП и Агенция „Митници“ не съберат 7 млрд. евро, както се е случило по време на кабинета на Росен Желязков.

„Парламентът вече не съществува като организация. Гумен печат ли е, какво е? Нищо не се допуска на опозицията“, заяви Борисов. Той разкритикува и управляващите за действията им по отношение на горивата и електроенергията.

Борисов засегна и международната обстановка, като заяви, че хората в Америка, Европа и България се страхуват от войната. Той изрази надежда да бъде намерено решение на конфликтите.

По отношение на инфраструктурните проекти лидерът на ГЕРБ постави под съмнение цените, на които АПИ възлага строителството на магистрали. Той даде пример с посочената цена от 40 млн. евро за километър и заяви, че не вярва на тези разчети.

„Ние винаги сме подкрепяли полицаите, защото аз съм един от тях“, каза още Борисов.

Той коментира и дебата около втория пенсионен стълб и комуникацията на управляващите с Европейската комисия. Според него има опасност средствата от частните пенсионни фондове да бъдат пренасочени към НОИ, за да се покриват недостигът на средства за изплащане на пенсии.

„Просто искат да ограбят хората“, заяви Борисов, като обвини управляващите, че посягат на личните спестявания на гражданите. Той завърши с критика към политическите си опоненти: „Комунистите обичат най-много чуждите пари да ги приберат“.