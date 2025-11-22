22.11.2025 | 19:21

Борисов заповядал хората на ГЕРБ в ОИК-Варна да не подкрепят свалянето на Благомир Коцев

Без тях не може да се съберат нужните 18 гласа, за да бъде прекратен кметският мандат

Бойко Борисов е поискал представителите на ГЕРБ в ОИК-Варна да гласуват против прекратяването на мандата на кмета Благомир Коцев, съобщава БНТ, като се позовава на информация от ГЕРБ.

Борисов бил категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град. Без гласовете на представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия не може да се съберат нужните 18 гласа, за да бъде прекратен кметският мандат на Благомир Коцев.

Както вече стана известно, извънредното заседание на ОИК е насрочено за утре. Варненският кмет е в ареста неизменно от 8 юли. Макар че делото срещу него неотдавна прие „завой“ и ще бъде преместено във Варна, през прокуратурата не са му искали отстраняването от длъжност чрез обичайната съдебна процедура. Затова пък ОИК се събира, като очакването беше да обяви, че не може да изпълнява правомощията си и на тази база да го свали.

При това заседанието е в Двореца на спорта. В социалните врежи вече текат призиви за протести по същото време отпред.

На свое заседание ИК на ГЕРБ единодушно взе решение да помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват против отстраняването на кмета на Варна. Това съобщиха на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ, цитирани в събота вечер от БНТ. „На свое заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов взе решение единодушно да помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна. С това даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората“, каза Костадин Ангелов.

„Квотата на ГЕРБ е 8 души. Без нашите гласове не може да се вземе такова решение. Тези решения трябва да се взимат от съда, а не с участието на наши представители, за да може след това да се каже, че искаме да управляваме Варна „през задния вход“. От партийна гледна точка е по-добре да се явим на редовни избори и да ги спечелим, защото Варна се управлява зле. За нас тази ситуация е в ръцете на съдебната власт, а не в ръцете на представителите на различните политически сили, които имат своите стратегии“, каза Тома Биков.

„Ако съдебната власт прецени, че Благомир Коцев е нарушил закона, за което има много подозрения, нека да стане по този начин. Не искаме да бъдем въвличани в политически спорове и как се сменя властта в един от най-големите градове на България. Не трябва да се допуска подмяна на демократичния избор на хората. Нека Благомир Коцев да е кмет на Варна – всеки народ си заслужава управлението, ако варненци са доволни от него, нека го избират отново. Ние няма да заложим нито капка от нашия политически авторитет, за да бъдем обвинявани, че използваме нелегитимни цели, за да сменяме инструментариума на властта“, посочи и Владислав Горанов.

И ОИК-Варна излезе с изявление

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна направи официално изявление във връзка с разпространени твърдения. В него комисията уточнява, че заседанието, насрочено за неделя, 23 ноември 2025 г., от 10:15 ч., е законно и се провежда в съответствие с Изборния кодекс.

Вижте цялото изявление:

„Изявление на ОИК-Варна в отговор на разпространени твърдения

В отговор на разпространени от политическа коалиция твърдения, които не отговарят на истината и се разминават с правилата в Изборния кодекс, се налага да направим няколко уточнения.

В неделя, 23 ноември, 2025 г., от 10.15 ч., е насрочено заседание на Общинската избирателна комисия относно сигнали с вх.№ 629/03.11.2025, 631/04.11.2025 и 638/21.11.2025 по вх.рег. на ОИК. Заседанието ще се проведе в зала Пресцентър на ДКС.

Не е вярно, че съобщение за заседанието не е публикувано.

Съобщението за заседанието е публикувано надлежно в сайта на ОИК, секция „Местни избори 2023“- каквито са изричните изисквания на закона.

Информацията е свободно достъпна за всеки гражданин, който борави с интернет. Съобщението може да бъде видяно от всяко електронно устройство.

Твърдението, че заседанието е незаконно, не е истина.

ОИК-Варна се събира по реда и разпоредбите в Изборния кодекс, във сроковете предвидени на основание чл. 42 от ЗМСМА.

ОИК не може да заседава в почивен ден – невярно!

Сроковете в изборния кодекс се броят в календарни, а не работни дни. Решения на избирателни комисии се вземат в срокове, изрично посочени в закона, независимо дали са работни, почивни или празнични дни.Заседанието е свикано спешно – невярно.

Спазени са всички законови срокове за свикване на заседанието на ОИК.

Всички членове на ОИК-Варна са уведомени своевременно, а съобщение е качено и на сайта на ОИК. Адвокатът на г-н Коцев е уведомен по начина, по който е пожелал.Нещо повече – в ОИК е получена обратна разписка от г-н Коцев, удостоверяваща, че е запознат с цялата документация по проверката на ОИК.

Предметът на проверка на ОИК по получените сигнали няма нищо общо с наказателното дело срещу Благомир Коцев, нито с гледането на мярката му за неотклонение, насрочено за 27 ноември. ОИК не е компетентен орган по наказателни производства . Производството пред ОИК е различно, разглежда различни въпроси и се провежда независимо от това дали по отношение на лицето в момента има взета мярка задържане под стража или е на свобода.

Обръщаме се към всички граждани, които се вълнуват от предстоящото заседание на ОИК-Варна:

Уважаваме правото на изразяване на мнение на всеки, но също така ще отбележим, че е недопустимо изборен орган да заседава под политически натиск и улично напрежение.

Благодарим на медиите, които във вчерашния ден своевременно провериха изнесеното в цитираното партийно прессъобщение и поднесоха на обществото фактите.“