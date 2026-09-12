Божанов: Съдиите, пуснали „петричкия Ескобар“, оставиха Благо Коцев в ареста

Сагата с помилвания от Илияна Йотова „петрички Ескобар“ продължава. Нови разкрития днес поднесе съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

Съдебният състав в апелативния съд, който през 2025 г. е пуснал под домашен арест наркотрафиканта Огнян Атанасов, помилван три години по-рано от Йотова, е същият, който остави Благомир Коцев в ареста, написа депутатът на профила си във фейсбук.

Същият съдебен състав смачква делото за натиск от страна на скандалния член на ВСС Драгомир Кояджиков.

Тези съвпадения поставят много въпроси за подбирането на съдебни състави, независимостта на някои съдии и срастването на организираната престъпност с държавата.

Големият скандал гръмна снощи в Народното събрание, в изявление на Асен Василев от трибуната, който атакува Илияна Йотова за това, че е помилвала през 2022 г. наркотрафиканта с 15-годишна присъда. Оттогава досега всеки път щом стане дума за него се споменава и жеста на бившото вице на Румен Радев към престъпника.

Василев дори поиска Йотова да се оттегли от президентската надпревара.

„Дондуков“2 по-късно излезе с позиция, в която се обяснява, че наркотрафикантът е освободен заради влошено здравословно състояние.

Президентството взело решение да помилва Огнян Атанасов след заключение на Медицинска комисия, в която 7 лекари описват здравословните му проблеми.