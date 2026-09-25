25.09.2026 | 19:21

Божков: Прокуратурата е фабрикувала доказателства по делото срещу мен

Ограниченията за рекламата на хазарта могат да ударят финансирането на спорта, заяви бизнесменът

Специализираната прокуратура и най-вече Кънев (Ангел Кънев – бел. ред.) са изфабрикували доказателства, оригиналите липсват. Това заяви бизнесменът Васил Божков пред журналисти в Съдебната палата, където днес се проведе заседание по едно от делата срещу него.

По думите му става въпрос за телефон, за който няма протокол за предаване на следствието или прокуратурата.

„Откъде се е появил този мистериозен телефон? Никой не го е предавал на следствието на прокуратурата“, заяви Божков.

Той твърди, че по делото са били създадени нови доказателства. „Оригиналите липсват, създадени са нови, които даже не ги знам какви са“, каза бизнесменът и продължи: „Така работи специализираната прокуратура. Фабрикува доказателства. И това не е само срещу мене, знаете ли, колко хора са пострадали“.

Общо осем технически експертизи бяха изслушани и приети на днешното заседание по т.нар. хазартно дело срещу Васил Божков и група в Софийския градски съд.

Въпроси имаше по две от експертизите, чийто предмет са две флашки и един мобилен апарат. Вещите лица Александър Генчев и Спас Захариев отбелязаха, че двете флашки се различават по целостта на файловете и има разминаване в хеш стойностите им. Те отбелязаха, че всички устройства са пристигнали при тях за експертиза с куриери от съда.

Оригиналната флашка, която е предал Боян Найденов (свидетел по делото – бел. авт.), я е нямало. Изследват друга флашка, заяви Васил Божков пред журналисти след края на заседанието.

„Никой не знае какво има на нея, прокурор Кънев я е скрил и е оставил друга флашка. Прокуратурата крие доказателства и създава, фабрикува нови доказателства“, заяви Божков. Оригиналната флашка изчезна и създадоха друга флашка, на която пак няма кой знае какво“, добави той.

По думите му телефонът, предмет на експертизата, няма протокол за предаване. „Той не е предаден, но ние го изследваме непрекъснато. Откъде се е появил този мистериозен телефон, също не знам“, коментира подсъдимият.

На въпрос на тези устройства ли следва да са записите, на които се твърди, че той отправя заплахи, Васил Божков отговори: “Там би трябвало да бъдат, но аз по принцип не съм заплашвал никого“.

По повод заведеното от него дело във федералния съд на Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“, Божков заяви, че очаква санкциите да бъдат отменени, ако процедурата е безпристрастна. „Аз съм предоставил може би хиляда – две хиляди доказателства“, добави Божков.

Относно промените в Закона за хазарта Божков заяви, че според него законът не е най-важният въпрос. Той се противопостави на ограниченията за рекламата на хазарт, като посочи, че това може да засегне финансирането на спорта.

„ПБ принципно искат да променят нещата, но много неща не разбират, приемат лобистки закони без да знаят, че са лобистки“, каза Божков.

„Като няма друга реклама, парите намаляват – идеално оправдание“, каза Божков. Той изрази и мнение, че игралните автомати могат да бъдат ограничени до казината, вместо да се въвеждат отделни ограничения за рекламата и обозначенията на игралните зали.

Две от вещите лица не се явиха на заседанието по делото, поради което изготвените от тях технически експертизи ще се разгледат на следващото заседание. Съдът насрочи следващи заседания за 28 октомври, 26 ноември и 10 декември.

Васил Божков е предаден на съд като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта, допуснали да не бъдат събирани в пълен размер такси, дължими по Закона за хазарта. Според обвинението вследствие на престъпната дейност са нанесени щети на държавния бюджет в размер на 559 739 164,70 лева.