25.09.2026 | 19:28

Шоу! Кандидат-президентка не може да открие вицето си: Не смогвам сама по студия и интервюта

Величска Георгиева твърди, че от обявяването на двойката няма връзка с Росен Иванов, макар двамата вече официално да са в бюлетината под №20

Необичайна ситуация беляза самото начало на президентската кампания – кандидатът за президент Величка Георгиева заяви пред журналисти, че от дни не успява да се свърже със своя кандидат за вицепрезидент Росен Иванов.

Двамата са официално регистрирани от Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври и участват като независима двойка, издигната от инициативен комитет. В бюлетината Георгиева и Иванов са под №20. Къде се намира кандидатът за вицепрезидент и защо според партньорката му комуникацията между тях е прекъснала, към момента няма публично обяснение от самия него.

„Откакто ни обявиха като двойка, той изчезна и не мога да се свържа с него. А не смогвам само аз да ходя по студия и интервюта…“, заяви Георгиева пред журналисти пред президентството, цитирана от Lupa.bg. Думите й звучат необичайно за вече регистрирана кандидатпрезидентска двойка, която влиза в официалната предизборна кампания. Няма данни Георгиева да е подавала сигнал в МВР за изчезнал човек, затова използваното от нея „изчезна“ следва да се разбира като описание на прекъснатата комуникация между двамата, а не като потвърден случай на човек в неизвестност. Не знам каква е причината Росен Иванов да не отговаря, тъй като публична негова позиция по въпроса не открих.

Официалните документи на ЦИК показват, че кандидатурата няма формален проблем. Инициативният комитет за Величка Георгиева и Росен Иванов е регистриран още на 10 септември, а предложението за самата двойка е внесено на 17 септември. Проверката на ГД ГРАО е установила необходимата подкрепа от поне 2500 избиратели, след което комисията е регистрирала двамата за участие във вота. На 24 септември жребият им отреди №20 в бюлетината.

Необичайната ситуация оставя Георгиева сама в първите публични прояви на кампанията. По думите й именно това вече създава практически проблем, тъй като интервютата, срещите и медийните участия трябва да бъдат разпределяни между кандидатите за президент и вицепрезидент. В последните дни тя активно публикува агитационни материали и номера на двойката в социалните мрежи. В част от публикациите й се появяват и материали, свързани с други участници във вота, но от това не може да се прави извод за политическа подкрепа без нейно изрично обяснение.

Величка Георгиева вече привлече внимание и с други свои публични изяви в началото на кампанията. Тя говори за предполагаемо влияние на масонски структури и „тъмни сили“ върху управлението на страната, но тези твърдения представляват нейни политически позиции и не са подкрепени с доказателства. Сега вниманието около кандидатурата й се насочва към далеч по-практичен въпрос – кога Росен Иванов ще се появи публично до нея и ще започне да участва в кампанията. До тогава официалните данни остават непроменени – двамата са регистрираната кандидатпрезидентска двойка под №20 за изборите на 25 октомври.