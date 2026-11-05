05.11.2026 | 11:22

Бунт в Белия дом: Джей Ди Ванс обвини Тръмп и войната му с Иран за изборния разгром

Изявлението му предизвика изненада и въпроси за президентските избори през 2028 г.

Сериозно разминаване между Доналд Тръмп и неговия вицепрезидент Джей Ди Ванс излезе наяве след изборния разгром на републиканците в САЩ. Докато президентът продължава да защитава войната срещу Иран, Ванс публично посочи именно този конфликт като причина за загубата на мнозинството в Конгреса. Необичайното му изявление предизвика изненада в Белия дом и постави въпроса дали двамата лидери ще запазят единната си позиция по американската политика в Близкия изток.

„Причината да загубим е войната“, написа Ванс в социалната мрежа X. Той постави под съмнение дали военните действия са оправдали политическата и икономическата цена, която американците плащат.

„Ако искате да спорите, че си е струвало да загубим Сената за следващите шест години, направете го“, заяви вицепрезидентът. Според него причините за изборното поражение са очевидни и републиканците трябва да ги признаят, преди да обсъждат бъдещето си.

Думите му прозвучаха като критика към едно от най-важните решения на президента през втория му мандат. Тръмп започна военната кампания срещу Иран през пролетта на 2026 г. и продължава да твърди, че действията на Вашингтон са били необходими, за да попречат на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие.

Ванс има различна история по въпроса за американското участие във военни конфликти. Бившият морски пехотинец, служил в Ирак, от години защитава по-сдържаната външна политика и се противопоставя на продължителното въвличане на САЩ във войни зад граница.

След началото на операцията срещу Иран той избягваше острите публични критики. През лятото дори защити действията на администрацията с аргумента, че промяна в Близкия изток би оправдала направените жертви и разходи. След междинните избори позицията му придоби значително по-критичен тон.

В публикацията си Ванс посочи, че избирателите са били недоволни от четири основни проблема: войната с Иран, високите разходи за живот, усещането, че американските интереси не получават достатъчно внимание, и отношенията на Вашингтон с Израел.

Според него част от хората, подкрепили Тръмп на президентските избори през 2024 г., този път са гласували за демократите именно заради тези въпроси.

Данните от проучване на Асошиейтед прес сред над 100 000 избиратели подкрепят извода за широко недоволство от военната кампания. Около шестима от всеки десет анкетирани определят решението за военни действия срещу Иран като погрешно. Разходите за живот и корупцията в управлението обаче са посочвани като решаващи фактори от повече избиратели, отколкото самата война.

Още вчера Флагман.бг съобщи за реакцията на Тръмп след поражението на републиканците. Президентът призна, че войната с Иран е допринесла за изборните загуби, но защити решенията си и отправи обвинения към телевизия Fox News заради присъствието на представители на Демократическата партия в ефира ѝ.

Попитан за позицията на своя заместник, Тръмп заяви, че няма възражения срещу думите му и разбира неговата гледна точка. Президентът обаче не отстъпи от убеждението си, че войната е била оправдана. Пред американски медии той посочи, че би взел същото решение отново.

Тази разлика придобива особено значение на фона на информацията на Ройтерс, че американската администрация все още обсъжда възобновяване на мащабни бойни действия срещу Иран. Публичната критика на Ванс поставя допълнителен политически въпрос пред Белия дом, докато президентът преценява следващите си стъпки.

Изказването насочва вниманието и към министъра на отбраната Пийт Хегсет, когото Тръмп е посочвал сред поддръжниците на военната операция. Ройтерс съобщава, че част от конгресмените обсъждат възможността да потърсят отговорност от ръководството на Пентагона.

Демократите вече спечелиха мнозинство и в двете камари на Конгреса. Това ще им даде по-широки възможности да изискват документи, да организират изслушвания и да упражняват контрол върху решенията на администрацията, включително по отношение на войната с Иран.

Политическото бъдеще на самия Ванс също влиза в центъра на вниманието. Той е сред обсъжданите претенденти за републиканската президентска номинация през 2028 г. Според източници, цитирани от Ройтерс, част от служителите в Белия дом са останали изненадани от остротата на публикацията му, въпреки че други са знаели предварително за нея.

Вицепрезидентът не обяви кандидатура и не заяви намерение да напуска администрацията. Думите му обаче показват различен подход към последиците от войната с Иран: докато Тръмп защитава решението за военна намеса, Ванс настоява републиканците да признаят каква политическа цена са платили за него.