Константин Проданов: Няма да пипаме вторите пенсии!

Нито една осигурителна вноска няма да бъде пренасочвана от частните пенсионни фондове към НОИ. Правителството не планира промени в пенсионния модел, а разпространените твърдения за посегателство върху втория пенсионен стълб имат за цел да отклонят общественото внимание от изборните резултати и разкритията на Сметната палата за управлението на държавните финанси. Това заяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ тази сутрин в ефира на NOVA.
Проданов посочи, че в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, няма предложение за прехвърляне на част от осигуровките към държавното обществено осигуряване. Подобна мярка липсва и в последвалата официална кореспонденция с Брюксел. Последното писмо е от 2 ноември и е подписано от министър Донев, уточни той.
Председателят на бюджетната комисия не изключи различни варианти да са били разглеждани от експерти в министерствата, но обясни, че обсъждането на работни предложения не означава политическо решение за тяхното въвеждане. Според него опозицията е избързала с обвиненията, вместо да изчака представянето на проектобюджета за 2027 година.
Особено тежки според Проданов са констатациите за договорите в пътния сектор. Той даде пример с договор за текущ ремонт и поддръжка на пътната инфраструктура, чиято окончателна стойност е надхвърлила първоначалната повече от 20 пъти.
Председателят на комисията съобщи и за задържани сертификати за вече извършени дейности по пътищата на стойност 1,2 млрд. лева. По думите му има и неодобрени индексации за още около 300 млн. лева, свързани с дейности от 2025 година и предходни периоди.
Проданов обясни механизма, по който според него са били отлагани разплащанията. След извършване на съответния ремонт изпълнителят представя сертификат, който трябва да получи одобрение първо от областното пътно управление, а след това от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Едва тогава фирмата издава фактура и държавата отчита разхода. Според председателя на бюджетната комисия процедурата е била спирана именно преди окончателното одобрение на сертификатите, с което се е отлагало фактурирането и плащането на вече извършената работа.
Проданов отхвърли и опитите отговорността за бюджетната политика през този период да бъде прехвърляна върху служебните кабинети на Румен Радев. Той припомни, че служебните правителства са изпълнявали приети финансови рамки, а единственият бюджет, актуализиран от служебен кабинет на тогавашния президент, е този от 2021 година, когато финансов министър е бил Асен Василев.