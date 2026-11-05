05.11.2026 | 11:26

Константин Проданов: Няма да пипаме вторите пенсии!

Обвини опозицията, че отклонява вниманието от финансови злоупотреби

Нито една осигурителна вноска няма да бъде пренасочвана от частните пенсионни фондове към НОИ. Правителството не планира промени в пенсионния модел, а разпространените твърдения за посегателство върху втория пенсионен стълб имат за цел да отклонят общественото внимание от изборните резултати и разкритията на Сметната палата за управлението на държавните финанси. Това заяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ тази сутрин в ефира на NOVA.

Проданов посочи, че в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, няма предложение за прехвърляне на част от осигуровките към държавното обществено осигуряване. Подобна мярка липсва и в последвалата официална кореспонденция с Брюксел. Последното писмо е от 2 ноември и е подписано от министър Донев, уточни той.

Председателят на бюджетната комисия не изключи различни варианти да са били разглеждани от експерти в министерствата, но обясни, че обсъждането на работни предложения не означава политическо решение за тяхното въвеждане. Според него опозицията е избързала с обвиненията, вместо да изчака представянето на проектобюджета за 2027 година.

Проданов свърза разразилия се спор с публикуваните констатации от одита на Сметната палата. Според неговата оценка през последните шест години държавните финанси са управлявани без необходимото покритие на разходите с устойчиви приходи. Той обвини предишните управляващи, че са вземали решения за увеличаване на възнагражденията с краткосрочни предизборни цели. По изнесените от него данни заплатите са нараснали повече от два пъти, докато ръстът на данъчните приходи е изоставал с 25 процентни пункта. Проданов свърза разразилия се спор с публикуваните констатации от одита на Сметната палата. Според неговата оценка през последните шест години държавните финанси са управлявани без необходимото покритие на разходите с устойчиви приходи. Той обвини предишните управляващи, че са вземали решения за увеличаване на възнагражденията с краткосрочни предизборни цели. По изнесените от него данни заплатите са нараснали повече от два пъти, докато ръстът на данъчните приходи е изоставал с 25 процентни пункта.