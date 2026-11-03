03.11.2026 | 17:31

Ива Митева взриви ефира: Румен Радев ме назначи, но Николай Копринков наложи вето (видео)

Бившата шефка на парламента шокира с брутални кулоарни разкрития за Прогресивна България

Бившият председател на Народното събрание Ива Митева отправи тежки критики срещу „Прогресивна България“, лично срещу Румен Радев и срещу дясната му ръка Николай Копринков. Това става няколко месеца след като Митева беше обявена официално за нов зам.-министър на транспорта в кабинета „Радев“ – само че назначението така и не стана факт, нито причините за спирането бяха обяснени от кабинета.

Оказва се, по думите й, че той може да я е предложил, но началникът на кабинета му – бившият кмет на село Труд, лично не е разрешил, а впоследствие, когато Митева го попитала защо – самият премиер гузно с наведена глава мълчал.

В интервю за подкаста на Ивелин Николов тя разказва, че е получавала няколко предложения за назначения – включително за главен секретар на Министерския съвет в разговор с Копринков.

За нейно учудване – накрая са я назначили на по-ниската длъжност „директор на Правна дирекция“ в правителствената администрация.

Тя твърди още, че е разбрала, че едни и същи позиции са били предлагани и на нея, и на други хора, „двама-трима“.

През юли 2026 г. Министерството на транспорта изненадващо обяви, че Ива Митева ще бъде заместник-министър при Георги Пеев.

От интервюто ѝ става ясно, че това предложение е дошло след нейното напускане на администрацията на Министерския съвет, лично от Пеев.

„Признавам, че към момента не знаех кой е министър на транспорта, дори не го познавах. Каза, че е следял моята работа, вижда, че аз съм способен и можеш човек и му трябва да е човек който разбира законодателство. Реших, че може да съм полезна на това ниво. Имахме „да“ от премиера Радев, който трябва да подпише назначаването. Новината беше контролирано пусната от Министерството на транспорта. Предложението обаче стигна до кабинета на началника на кабинета Николай Копринков и стои вече повече от 4 месеца там в този кабинет“, каза тя, цитирана и от „Булевард България“.

Митева определи като „слабост и страхливост“ поведението на Румен Радев, който допуска негов подчинен да спира одобрени назначения.

В по-широката си оценка за „Прогресивна България“, Митева разкритикува „некомпетентните, безскрупулни хора“ във властта, липсата на сериозни фигури в парламентарната група в Народното събрание и „бавното, тромаво и нерешително“ правителство.

Ива Митева беше председател на два от кратките парламенти от 2021 г. След като ИТН не успя да влезе в парламента на изборите през октомври 2022 г., тя напусна партията.

Заедно с друг бивш депутат от ИТН – Любомир Каримански, тя създаде коалиция „Заедно“. Формацията получи 0,35% от гласовете на парламентарните избори през април 2023 г.

Каримански впоследствие беше назначен от Румен Радев за член на Управителния съвет на БНБ през 2024.

Митева се върна в администрацията на парламента като директор на правната дирекция. През октомври 2023 г. тогавашният председател на Народното събрание Росен Желязков я освободи, а ръководената от нея дирекция беше закрита.

Бившата парламентарна шефка очаква да се превърне от днес нататък в персона нон грата за хората около Румен Радев и особено за Копринков, чието име не трябва да се критикува, както казва в интервюто: