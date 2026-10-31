31.10.2026 | 10:03

Буци пак се омаза тотално. Oт предишния мъжкар е останал един уплашен вече възрастен човек

„Спасителите“ първо го орезилиха като го подкараха към кауша. Сега като го прикоткаха в състава си редом с Командира

Буци се омаза тотално. За съжаление от предишния мъжкар е останал един уплашен вече възрастен човек, който се надява други ако могат да капичнат Президента – Премиер и да го спасят от задаващото се, за което има информация.

„Спасителите“ първо го орезилиха като го подкараха към кауша, сега като го прикоткаха в състава си редом с Командира, Сапунджиев и познатите и втръснали тиви клакьори. Официално, ама само официално Шиши не участвал в пазара. Може само да се прави на партизанин. Кокорчо, казват осведомени, му обещал да блокира смяната на ВСС и така да му спаси кошмара от появата на нов главен прокурор. А върнатата услуга е премиерското място още през пролетта. Обче, може и бумеранг да се оформи? Феновете на Прогресивните да се освестят и забравят претенциите си за магическата пръчка, с които ореваха орталъка през последните шест месеца и да забравят гъби и риби. 37 години ни работиха какви ли не шарлатани, но да се върнем отново на изходна позиция е самоубийство.

– ГюрОФ помнел Варшавския договор. Мераклията за Дондуков 2 днес е на 50 години. Пита се в задачата на колко е бил, да кажем милостиво в годината на преврата през 1989 г.? Това жълтопаветните имат феноменална памет от ранна детска възраст, когато политиката е започнала да ги влече. Общо взето гледката от телевизора по време на дебата беше Жената-Президент бие крошета, а съперникът го подпира съдията Поли, за да не окървави ринга.

– За Втория в тройката „Гюро-Кандьо и Аз“, еми всеки самоуважаващ себе си човек не би се престрашил да пусне глас. Нищо нямам против човека. Може да е добър по характер. Треньорите на тази двойка явно са търсели фон върху която ГюрОФ да блести. Знам ли? Пиарска му работа.

– След побоя в телевизора умното жълтопаветие замълча сконфузено. Отдъхнало си явно след края на дебата, че резилът е приключил все пак миролюбиво, не се е стигнало до нокаут и между Вторите и е дошло време за алъш вериша. Прочетох много интересни мнения за Жената-Президент. Приличала на кондукторка. Ама, перфорирането беше много яко. На 60 години стара била. Я, викам си да прегледам за обща култура, не че интересувам кой знае от мъжката възраст, как я карат командирите нагоре надолу по света. Та, чичо Дони на 80, дядя Вова – 74, Дългуча – 71, Моди – 76, Си – 73, Сирил (ЮАР) – 75, само преди дни бразилците, ама истинските, не нашите, избраха Лула на цели 81 г. Той и онзи с пурата зад Ламанша управлявал до 81 лазарника. Ми, нашата си е направо мома англичанка на фона на тези „старци-разбойници“. Та, сетих се, нали имаше един страхотен руски филм „На бой отиват само старците“. Голяма история за колегите на Президента-Премиер, гледан от над 44 млн. зрители само през 1974 г., когато го пускат по екраните.

– Миротвореца обявил, че е в отлично здраве, независимо от участието му в 28 предизборни митинга за един месец преди изборите на 4 ноември. Ми, той ако участва на нашия столичен маратон като нищо ще обере овациите. И понеже журналист от Ройтерс го заял, че е отменил присъствието си в Канзас, чичо Дони го нарекъл „болен“, а агенцията „отвратителна“. На митинга в Тексас лепнал на Обама „гнил“ и „бедствие за щатите“. Не си поплюва към противниците си Рижко. При нас я караме по-елегантно.

– Суданските власти обявили доказателства за участието на военни от „незалежната“ на страната на Силите за бързо реагиране (СБР), които се противопоставяли на редовната армия на страната. От Хартум твърдели, че имат експертизата на специалисти от Йелския университет. Европа и за конфликта в тази африканска държава ли се ръси милиони? Вярно, този континент се събуди и на иниглизите и франсетата това не им е на сгода.

– Под сурдинка се шепнело, че последният целнат кораб е от дронове на Клоуна, ама в името на здравата дружба си траем. Все пак нато, нали? И мамалигарите, и южните ни съседи също се правят на ударени.

– Родните ни медии, които не пропускат да съобщят за загинали цивилни в 404 казаха ли, че дрон е уцели къща в село Навля в Брянска област и е загинал 19-годишен младеж? А нещо за атаките с безпилотните на три училища и 17 детски градини в Бежицки район? Не, нали? Когато беше в наперено състояние Буци ги наричаше „мисирки“ новинарките. Звукът от пуйката е интересен и трябва да се чуе. Имало 30 вариации. Иначе прочетох фитката се била обзавела с 3500 пера и се чувала от километър и половина.

– Боеприпасите, произведени в една държава, можело да не са физически съвместими с оръжията на друга поради липсата на единни стандарти. Извод на нашите в „Арсенал“. А това намалявало производството. Ми, нали натото е единно и е отбранителна организация, за какво са на Рюте страните да бълват тонове оръжие? При положение, че Владимирович не ни е нападнал. Щото той вика стане ли патакламата – няма да има победители. Май няма и да остане нищо и никой. Чукам на дърво.

– Лагард се изсулвала от ЕЦБ преди да изтече мандата ѝ. Явно, усетила студенината на водата, която залива потъващия кораб-майка. 70-годишната парижанка не била банкер, а политик и много ѝ се искало да не продължава да бъде неутрална, а да говори и по „непарични“ въпроси. А чий го е дирила близо седем години в банката, нямам идея. Мераклиите да свирят музиката докрай Кнот и де Кос казват били опитни банкери. Само дето Еврозоната, в която ни нахендриха българските бандити, продължава да се гърчи в инфлация, чудовищни цени и все по-изстискана икономика.

– Спортният арбитражен съд (CAS) издал решение за участие в международни състезания на руските национални отбори по хокей на лед. Неприятна новина за големите грандове в този спорт. Гледах някаква класация на руснаците в НХЛ, ми там милиони си текат. Не е за сините им очи. Смятайте каква конкуренция се завръща. Това решение ще отвори път за международното поле и на футболните отбори. За баскетболната Евролига се очаква руска реч от догодина.

– Г-20 се събрал в Атланта и за безкрайна скомина на урсулите сред външните министри на страните-участнички долетял и Дипломат №1. Досегашните сбирки на тази формация в последно време не излизала с обща декларация, явен признак, че нещо куца сред най-развитите държави в света. Но, се смятало, че върви сериозна подготовка за срещата в Дорал през декември (14-15), на която е поканен и Владимирович. Участието му не било потвърдено, независимо от силното желание на чичо Дони. Явно за Кремъл Лавров е достатъчен и авторитетен да иска отмяна на санкциите.

– В ООНето 130 държави са гласували да паднела блокадата на Острова на свободата, ние сме сред 25-те въздържали се. Е, поне не сме от тези 17, начело с САЩ и Израел, които са скочили на това предложение. Разбира се промяна няма да има докато Конгресът на американците не реши какво да стане. Ма, нека си гласуват в говорилнята все пак. Морална победа.

Егати, държавата въздържана !

Лили Янкова