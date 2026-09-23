23.09.2026 | 20:24

Бюлетина №25 се падна на Йотова за изборите на 25 октомври, Гюров тръгва с №4

Костадин Костадинов и Петър Волгин изтеглиха царското число 11 от жребия

Централната избирателна комисия провежда жребия, който ще определи под какви номера кандидатите за президент и вицепрезидент ще се явят в бюлетината на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична и се провежда в присъствието на представители на партии, коалиции, инициативни комитети, наблюдатели и медии.

Процедурата продължава до определянето на номера за всяка регистрирана кандидатска листа. Изтегленият номер ще бъде един и същ за цялата страна, както и при гласуването извън България. Резултатите от жребия ще бъдат обявени официално с решение на Централната избирателна комисия.

За участие в президентския вот в ЦИК са подадени документи за регистрацията на общо 28 кандидатски двойки.

Ето и номерата, определени чрез жребия:

Номер 1 – Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент;

Номер 2 – Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 3 – Иванка Великова Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент;

Номер 4 – Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 5 – Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 6 – Камен Захариев Тасков – кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент;

Номер 7 – Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент;

Номер 8 – Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 9 – Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 10 – Мария Петрова Колева – кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент;

Номер 11 – Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент;

Номер 12 – Александър Трифонов Томов – кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 13 – Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 14 – Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент.

Номер 15 – Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 16 – Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 17 – Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 18 – Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент;

Номер 19 – Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент;

Номер 20 – Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 21 – Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент;

Номер 22 – Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова – кандидат за вицепрезидент;

Номер 23 – Искра Йорданова Недева – кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 24 – Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 25 – Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 26 – Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент;

Номер 27 – Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент;

Номер 28 – Явор Генов – кандидат за президент, и Максим Велков – кандидат за вицепрезидент.

Председателят на ЦИК Георги Хорозов обясни, че за определянето на номерата са подготвени три отделни кутии. В първата са поставени пликове с имената на присъстващите членове на ЦИК, без това на председателя на комисията. Втората съдържа имената на регистрираните за участие партии, коалиции и независими кандидати, а в третата са поставени номерата, които ще бъдат изписани в бюлетината.

След изтеглянето на всяка двойка единият член на комисията определя чрез жребий партията, коалицията или независимите кандидати, а другият тегли съответния номер в бюлетината.

След определянето на номерата в бюлетината ЦИК проведе отделен жребий за реда, по който кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще бъдат представяни в различните форми на предизборната кампания по държавните медии.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите изтече на 22 септември в 17:00 ч. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24:00 ч. на 23 октомври.