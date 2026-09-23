23.09.2026 | 20:21

Депутатът Слави от парламентарната трибуна: Аз мога да си позволя скъпи коли, вие трябва да ги криете

До репликата се стигна по време на дебата около отпадането на забраната за износ и вътреобщностни доставки на определени нефтопродукти. Василев защити решението и влезе в остър спор с Асен Василев

„Аз мога да си позволя скъпи коли, вие трябва да ги криете.“ С тази реплика депутатът Слави Василев се обърна днес към колегите си в Народното събрание по време на разгорещения спор за горивата. Думите му бързо излязоха извън пленарната зала, защото Василев от години не крие, че кара скъп автомобил и дори сам е превръщал Porsche-то си в аргумент за своята финансова независимост.

До репликата се стигна по време на дебата около отпадането на забраната за износ и вътреобщностни доставки на определени нефтопродукти. Василев защити решението и влезе в остър спор с Асен Василев.

Думите имат любопитна предистория. За Слави Василев темата за скъпите автомобили не се появява за първи път в публичния му образ. Още през 2024 г., когато беше познат основно като политически анализатор и телевизионен коментатор, Василев сам разказа с каква кола пристига в телевизионните студиа.

„Аз съм единственият коментатор, който ходи към студиото с 911. За тези, които не знаят, това е модел на Porsche“, написа тогава той.

Поводът беше спор за платените политически коментатори. Василев посочи автомобила си като доказателство за финансовото си положение и обясни, че не зависи от хонорари на партии и организации.

Porsche-то му отново попадна в новините през май 2026 г. Тогава автомобилът беше заснет на забранено за паркиране място на ул. „Сан Стефано“ до сградата на БНТ в София. След публикациите Василев сам съобщи, че се е свързал с „Пътна полиция“, върнал се е на мястото и е получил фиш.

Общоизвестен факт е, че Слави Василев е син на бизнесмена Васил Панайотов Василев, едно от имената, свързани с българския бизнес още от първите години на прехода. За баща му често се среща определението „приватизатор“, но зад него стои конкретна сделка. През 1996 г. „Братя Василеви“ и „Vassilev International“, представлявани от Васил Василев, придобиват 67% от държавния производител на хладилници и компресори „Мраз“. Самият семеен бизнес посочва приватизацията на „Мраз“ като част от корпоративната си история.

Бизнесът на фамилията се развива в различни направления. В корпоративната си история „Братя Василеви“ посочват автомобилния сектор, търговията, горивата, недвижимите имоти и луксозните стоки. Фирмата става официален вносител на Peugeot през 1992 г., а по-късно развива дейност и с други международни марки.

Няма надеждни публични данни, от които да се изчисли личното богатство на Васил Василев, но със сигурност е един от богатите хора в държавата.