05.10.2026 | 14:33

Арестуваха декана на Медицинския факултет в Пловдив

Икономическа полиция и проверяващи от Здравното министерство влязоха в най-голямото лечебно заведение заради съмнения за източване на Здравната каса

Десет души са задържани до момента при акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Сред арестуваните е и проф. д-р Мариела Генева-Попова, декан на Медицинския факултет при МУ-Пловдив и началник на Клиниката по ревматология, съобщава „24 Часа“.

Операцията е стартирала тази сутрин в 8 часа, когато полицаи са нахлули в Клиниката по ревматология, а след това действията са се прехвърлили и в Клиниката по нефрология. Повече от шест часа униформените, придружавани от проверяващи от Здравното министерство, са на територията на лечебното заведение на бул. „Васил Априлов“. Според запознати разследването е свързано със съмнения за източване на средства от Здравната каса.

Действията на разследващите са предизвикали изумление сред лекарите и пациентите. Някои от хората, дошли за прегледи от населени места извън Пловдив, не са били допуснати, а на лежащо болните в двете клиники е било разпоредено да не напускат сградите. Подобна акция се определя като безпрецедентна за най-голямото лечебно заведение у нас.