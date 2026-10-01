01.10.2026 | 20:19

Лъснаха грозни лъжи за смъртта на Йоргос Мазонакис

Водещата лекарка накарала персонала да скрие истината, а известният певец е бил с разкъсана вена

Разследването около внезапната смърт на популярния певец Йоргос Мазонакис в атинска клиника придобива драматичен обрат след шокиращи разкрития за организиран опит за прикриване на истината. Новите показания пред полицията на две бивши служителки – 56-годишна медицинска сестра и 28-годишна секретарка, излъчени от гръцката телевизия MEGA, разкриват пълния хаос, опасните медицински практики и последвалата подмяна на факти около фаталния инцидент.

Според свидетелствата, още в деня на трагедията водещата лекарка е наредила на персонала да излъже пред разследващите, като обяви фалшив час на пристигане на певеца, скрие присъствието на други колеги и спести факта, че ден преди фаталния край му е била извършена процедура по хидротерапия.

В действителност критичните минути в частната клиника „Елпис“ са преминали в пълна суматоха и липса на подготовка за спешни ситуации. Сестрата заварила Мазонакис необичайно блед и в тежко състояние, докато екипът хаотично извършвал сърдечно-белодробна реанимация и крещял за адреналин и кислород. В момент на паника лекарката дори поискала спешна консултация по телефона с анестезиолог, за да попита дали има антидот за седатива пропофол.

Причината за фаталния колапс е била свързана с прилаганите в клиниката изключително инвазивни терапии, включващи плазмафереза и стволови клетки. Разследването сочи, че процедурата по плазмафереза е била внезапно прекъсната, тъй като вената на изпълнителя се е разкъсала. Свидетелките допълват, че тези практики са били системно опасни, като и при други пациенти често са довеждали до рязко падане на кръвното налягане, тежки отоци и колапс.