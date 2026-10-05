05.10.2026 | 14:24

Адвокат на Нотариуса защитава убиеца на Илиян Филипов

Диляна Агова е част от групата на убития Мартин Божанов, работи над 10 години в една кантора с Велимир Атанасов

Адвокатът Диляна Агова, която защитава задържания и обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов – Славчо Мегеров е свързана с групата на Чартин Божанов – Нотариуса!

Адвокат Диляна Агова работи съвместно с Велимир Атанасов в една кантора над 10 години. Последният стана изестен за широката общественост покрай случая „Жоси“. Агова посочва, че Атанасов е станал изключително близък до нея и семейството ѝ.

С други думи, докато Мартин Божанов е жив, а Велимир Атанасов е сочен за негов партньор и най-доверен човек, Диляна Агова работи в кантората му и са изключително близки.

От протоколите по гражданско дело № 4015/2025 г. по описа на СРС, заведено от бившия съдия и настоящ адвокат Велимир Атанасов срещу съдия Владислава Цариградска научаваме, че съпругът на Диляна Агова – доц. д-р Ивайло Костов, също дели с тях обща професионална среда и поема голяма част от работата в кантората, когато Атанасов изпада в стрес след публични разкрития за близостта му с Нотариуса.

Всъщност Агова е ключовия свидетел на Велимир Атанасов по това дело. Пред съда тя твърди, че Атанасов е бил емоционално съсипан, когато разбира, че е определен от съдийката Цариградска като съучастник в престъпната група на Мартин Божанов. Диляна Агова потвърждава пред съда, че познава лично Нотариуса и е имала контакти с него във връзка с предложение за правно обслужване. Според нейните показания и налитичните документи, Велимир Атанасов и Мартин Божанов създават през 2015 г. три съвместни дружества – „Холк Консултинг“, „Бърд Консултинг“ и „ИБ-консулт 1“.

Пред съда Агова пояснява, че съкращението „ИБ“ означава „Инвест Банк Консулт“ и фирмите са били създадени единствено за правно обслужване на „Инвестбанк“.

Именно адвокат Диляна Агова поема защитата на Мегеров в наказателното производство, по което той е обвиняем за убийството на Илиян Филипов.

Вероятно е странно съвпадение, но Мегеров е бил съдружник с 50% във фирмата „Ви Ем Резиденс“ ООД. От януари 2024 г. до октомври 2025 г. Финансовите отношения на това дружество и кредит от 23 млн. лв. от „Инвестбанк“ се проверяват от полицията във връзка с мотивите за убийството.

„Инвестбанк“ се оказва централна пресечна точка и в това разследване. Банката е ползвала услугите на консултантските дружества на Атанасов и Божанов, за което Агова свидетелства по дело № 4015/2025 г. по описа на СРС, а от друга страна, бившето дружество на настоящия клиент на Агова – Мегеров е финансирано с кредит от същата банка.