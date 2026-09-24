24.09.2026 | 19:13

Дайте на гърците прокурорския син – там правосъдието работи!

В момента Васил Михайлов се намира в луксозния затвор в село Самораново

Оказва се, че докато се укрива успешно от българската полиция в продължение на почти цяла година, прокурорският син от Перник Васил Михайлов е отскачал и до Гърция. Но не на почивка, а по работа.

Затова сега следовател от Кавала го разследва за въоръжен грабеж и нанасяне на тежка телесна повреда. Тежката телесна повреда означава необратимо увреждане, загуба на орган заради побоя, продължително нарушение на съзнанието… Това плюс въоръжения грабеж в Гърция се наказва с доживотен затвор. И Апелативната прокуратура – Тракия, го издирва за престъплението.

В момента прокурорският син се намира в луксозния затвор в село Самораново, където очаква да приключат българските дела срещу него за побоища, закани за убийство и хулиганство. Михайлов има и влязла в сила присъда. Затова най-вероятно българският съд ще откаже екстрадицията на топ бияча. Което ще бъде много жалко, защото опитът вече показва, че Васил Михайлов не може да бъде поправен от правосъдието в България. А в Гърция го чака доживотна присъда. Успешно лечение за този бандит, което означава десетки хора по-малко бити, ограбвани и заплашвани от него в продължение на години.

Дано все пак българският съд да го екстрадира в Гърция.

Защото правосъдието там е много по-ефективно от нашето.

Сигурно помните костинбродската банда, която рекетира, отвлича и убива хора тук, без да срещне никаква съпротива от държавата. А в Гърция светкавично им дадоха по 4 години затвор само за незаконно оръжие. Да не говорим за българския Пабло Ескобар – Огнян Атанасов, който ако си беше останал в гръцкия затвор, нямаше и да помирише помилване.

Слави Ангелов