08.10.2026 | 11:23

Държавни служители стават функционери на „Прогресивна България“

Опозицията готви масирана атака срещу партията на Румен Радев в парламента

Масирана атака срещу „Прогресивна България“ готви опозицията в парламента, твърди „Филтър“. Поводът е информация, че висши служители от структури на Министерството на земеделието и храните масово стават членове и ръководители на местни структури на партията в страната. За всеобща изненада, от опозицията спорят, че подобна политическа партизанщина противоречи на закона, а акцентират и обвиняват управляващите в превземането на институции, които имат пряко влияние върху хората. Такива са държавните предприятия, които са шапка на горските стопанства и осигуряват дърва за огрев на населението.

Такъв е примерът с областния координатор на „Прогресивна България“ в Благоевград Александър Пенчев. През юни той е назначен от новия министър на земеделието Пламен Абровски за член на управителния съвет на Югозападното държавно предприятие с централен офис в най-големия град в полите на Пирин.

С пристигането на редовната власт на Румен Радев шеф на държавното предприятие става Благой Милев. Любопитно е, че той е заемал удобния пост и по време на служебния кабинет на Гълъб Донев през 2023 г., а сега се връща в познатия кабинет. Милев също е функционер на „Прогресивна България“, показа проверка на „Филтър“. Избран е за организационен секретар на структурата на партията в Банско. Бил е и координатор на предизборната кампания на „Прогресивна България“ в общината. Благой Милев е участвал и в учредяването на общинската организация в Белица. Свидетели разказват пред „Филтър“, че там е присъствал и вътрешният министър Иван Демерджиев, но тогава в качеството си на председател на контролния съвет на „Прогресивна България“. Освен тях на събранието са били и други шефове от Югозападното държавно предприятие. Най-скандалното е, че са пътували за партийната сбирка със служебните си автомобили – нещо, което не само е укоримо, но и недопустимо.

Всяка власт иска да овладее горските стопанства и тази не прави изключение. Това е до болка позната практика от 30 години насам. Силните на деня слагат свои хора в ръководствата на тези държавни предприятия, коментира пред „Филтър“ дългогодишен горски служител в структурата на предприятието. Освен в това с център в Благоевград хора на „Прогресивна България“ вече са се наместили и в останалите, твърди източникът ни. В Югоизточното например за член на управителния съвет наскоро бил назначен познатият Минчо Афузов. Той беше в БСП, но напусна на миналите местни избори и се включи в надпреварата като независим кандидат. Тогава беше областен управител на Сливен, назначен от поредния служебен кабинет на Румен Радев. После на последните парламентарни избори през април Афузов се отблагодари на новите си покровители, организирайки кампанията на партията в региона.