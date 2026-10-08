Сирия се чуди защо България спря да търси потъналите моряци

Сирия е поискала с писмо до българските власти независимо и прозрачно разследване на потъването на кораба „Алфа Уатан“, който бе една от мишените на дрон атаката във вторник.

Дамаск е настоял да бъдат оповестени причините, довели до прекратяване на издирвателната и спасителната операция в изключителната икономическа зона на България. Всичко това бе съобщено от Франс прес.

България прекрати издирването на екипажа в рамките на денонощието на инцидента. „Не са намерени хора, нито тела, а само лодка, жилетки и част от оборудването на плавателния съд. Не са открити и отломки от дронове“, бе казано официално след кратката операция. Счита се, че хората не са имали шансове.

Екипажът на кораба се е състоял от 10 души – 9 сирийци и един египетски граждани. Сирийски граждани споделят снимки и съобщения за смъртта на техни близки в социалните мрежи, съобщи още Франс прес.