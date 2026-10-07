07.10.2026 | 22:16

Златният Младежки център в Кърджали: Къде потънаха милионите на данъкоплатците и кой се подписа под абсурда?

Изкуствен скок от над 300%: Крайната цена по поръчката възлиза на безумните 3 221, 28 лв. без ДДС на квадратен метър

Община Кърджали изгради най-скъпия Младежки център в историята на българското строителство. Официалният Регистър на обществените поръчки (ЦАИС ЕОП) разкрива шокираща истина: за обекта реално се разходват безумните 7 321 959.96 лева.

В същото време в официалния сайт на общината сумата манипулативно се представя пред обществеността в евро – 2 197 723.06 евро (около 4.3 млн. лева). Защо местната власт „крие“ близо 3 милиона лева от очите на своите граждани? И защо хората, които плащат данъците си в Кърджали, биват умишлено дезинформирани?

Цени за РЗП: По-скъпо от Монако и Дубай?

Сградата на бъдещия Младежки център е с разгърната застроена площ (РЗП) от 2273 кв.м. Простата математика показва, че крайната цена по поръчката възлиза на безумните 3 221.28 лв. без ДДС на квадратен метър! Налице е изкуствен скок от над 300% (три пъти) за абсолютно същата площ спрямо декември 2022 г., когато първоначалният проект е бил остойностен на съвсем реалните за пазара 850.80 лв. без ДДС на кв.м. Тези 3 221.28 лв. (над 1600 евро) на квадратен метр за са абсолютен икономически абсурд. Към този период подобни цени за чисто строителство няма дори в Монако, Дубай или в най-луксозните квартали на Ню Йорк.

Община Кърджали очевидно е решила да плаща за младежки център така, сякаш строи кралски дворец на Лазурния бряг, но с парите на данъкоплатците.

Черно на бяло: Шокиращият двоен стандарт в цените на Общината

За да лъсне бруталното изкуствено раздуване на параметрите е достатъчно да се направи детайлно сравнение с ценовите предложения на други две обществени поръчки, възложени от същия възложител (Община Кърджали) в същия времеви диапазон: Обект № 1 („Модернизиране на Дом за стари хора“) и Обект № 2 („Изграждане на Приют за безстопанствени животни в село Седловина“).

Средна часова ставка за труд: В Младежкия център е заложена твърда ставка от 22.00 лв./час. При официалния фонд работно време това прави 3 696.00 лв. базова заплата за строител – сума, нямаща общо с реалността в региона! За сравнение, при Дома за стари хора ставката е 7.50 лв./час, а при Приюта – 8.00 лв./час. Трудът за златния център е с над 170% по-скъп, като върху тези 22 лв. общината е одобрила и 100% допълнителни разходи за труд плюс 10% печалба.

Боядисване с латекс / интериорна боя: Заковано на абсурдните 45.24 лв. на квадратен метър!

Всеки гражданин, който е боядисвал стая в дома си, знае колко струва латексът и трудът. При Дома за стари хора общината плаща 6.83 лв./м², а за Приюта – 9.48 лв./м². Боядисването тук е над 4 пъти по-скъпо!

Топлоизолационна система (ТИС) + мазилка: Заложена на цена от 249.18 лв./м². При Дома за стари хора същата система струва 57.76 лв./м², а при Приюта – 88.42 лв./м². Сметката е издута близо 3 пъти!

Кофраж за колони и шайби: Плаща се по 122.66 лв./м². За Дома за стари хора цената е 20.77 лв./м², а за Приюта – 33.80 лв./м². Завишението е цели 4 до 5 пъти по-високо!

Бетон за колони и шайби C25/30: Заложена е скандалната цена от 465.26 лв./м³. Фирмата изпълнител разполага със собствен бетонов център в региона, което трябва да свали цената. Вместо това, същият клас бетон при Дома за стари хора (където изпълнителят също има собствен бетонов център) е одобрен на 110.90 лв./м³! Разликата е близо 4 пъти (400%) за един и същ материал в една и съща община!

Армировка за елементи (желязо): Надута до 7.66 лв. за килограм. За сравнение, при Дома за стари хора желязото е 2.86 лв./кг, а при Приюта – едва 1.93 лв./кг. Завишението е над 3 пъти!

Този ефект на брутално „напомпване“ на цените на едро изцяло нарушава икономическите принципи за ново строителство, където при мащаб от над 7 милиона лева би следвало да има сериозни търговски отстъпки от производителите.

Бягство от отговорност? Кой подписа „златния“ доклад?

Официалният доклад от проведените пазарни консултации (от 01.11.2024 г.) разкрива изключително интересна политическа маневра. Важният документ, с който се циментира рекордната прогнозна цена, не е подписан от Кмета на Общината. Подписът под него е на тогавашния му заместник Байрям Байрям (действащ „За Кмет“ по силата на заповед), който в същия период по съвместителство е и председател на ДПС – Ново начало в Кърджали.

Служебното разпределение на ролите в комисията показва невиждана мобилизация на върха на общината, доказваща колко важна е била тази процедура за администрацията:

• Председател на комисията: Даниел Делчев (Зам.-кмет).

• Член на комисията: Веселина Тихомирова (Зам.-кмет).

• Утвърждаващ доклада: Байрям Байрям (Зам.-кмет, заместващ кмета).

Всички заместник-кметове са се събрали, за да легитимират „консултациите“, вдигнали цените до небесата. Дали това не е направено умишлено от Кмета, за да си осигури параван и да прехвърли бъдеща наказателна и политическа отговорност върху своите подчинени?Странните съвпадения не спират дотук. Само известно време след тази процедура, същият този заместник-кмет, разписал златните цени, вече не заема поста си в общината, нито лидерското място в партийната структура. Дали именно скандалното раздуване на този обект и разпределянето на милионите не е станало причина за бързия раздор по високите етажи на властта в Кърджали?

Скъпите слънчеви очила и горчивата сметка за гражданите

В социалните мрежи отдавна се въртят публикации, показващи слабостта на кмета на Кърджали към марковите аксесоари – по-конкретно, луксозни слънчеви очила с марка Cartier на стойност хиляди левове. Из града упорито се говори, че те са „подарък“ от фирма, работеща по големите инфраструктурни проекти в общината. И макар конкретни имена да не се споменават, едно е ясно: докато местната власт гледа света през скъпи дизайнерски очила, данъкоплатците в Кърджали са тези, които са принудени да плащат пресолената, трикратно надута сметка за боя, желязо и бетон.

Въпросът сега е на ход ли е Окръжна прокуратура – Кърджали? Ще свали ли луксозните очила от очите на проверяващите органи, за да види очевидното източване на публични средства в особено големи размери?