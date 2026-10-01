01.10.2026 | 20:17

Деси Слава останала без пари и затънала в дългове след измама от съдружник

Певицата вложила спестяванията си в собствена телевизия, изгубила участията си и стигнала до момент, в който не виждала изход

Деси Слава е минавала през период, в който зад блясъка на сцената не е имало нито финансова сигурност, нито особена надежда. Певицата разказва, че след неуспешния проект за собствена музикална телевизия останала без спестявания, натрупала дългове и за известно време почти изгубила и работата си. По думите ѝ човек от екипа я измамил и от нея били откраднати сериозни суми.

Историята започва през 2010 г., когато Деси Слава решава да създаде музикалния канал DSTV заедно с партньори. Идеята ѝ била телевизията да дава поле на български изпълнители от различни жанрове, а името дошло съвсем естествено от нейните инициали.

„Както Драгана Миркович си има телевизия – DM Sat, така и аз реших да кръстя моята на себе си – DS“, разказва певицата.

Проектът стартирал след близо осем месеца подготовка, а Деси Слава вече развивала и продуцентска дейност. Вместо да се превърне в следващата голяма крачка в кариерата ѝ, телевизията постепенно започнала да поглъща все повече средства.

По думите на изпълнителката в този период човек от екипа ѝ я измамил и ѝ откраднал много пари. Въпреки това тя продължила близо година да налива собствени средства с надеждата да спаси проекта.

Накрая спестяванията свършили. Деси Слава вече нямала възможност да инвестира и в нова музика, а когато новите песни спрели, започнали да намаляват и участията. Така се завъртял порочен кръг – без приходи, но с натрупани задължения.

„Чувствах се провалена“, признава певицата за един от най-тежките периоди в живота си.

Стигнало се до моменти, в които тя постоянно плачела и не искала да разговаря с никого. Именно тогава големият ѝ син Майки я видял разстроена и я попитал защо плаче, след като това няма да реши проблема.

Проста реплика, но Деси Слава я запомнила. По думите ѝ точно синът ѝ помогнал да промени нагласата си и да започне да търси изход, вместо да стои в усещането за провал.

Когато участията постепенно започнали да се връщат, страхът отново да остане без средства дълго не я напускал. Певицата си спомня, че дори когато минавала покрай магазини, избягвала да гледа витрините. Знаела, че има нужда от рокли за сцената, но покупката на нов тоалет вече ѝ изглеждала като непозволен лукс.

Самата тя описва този период с особено силен образ – чувствала се сякаш е насред океан, а за нея е вързана огромна желязна топка, която я дърпа към дъното. В един момент решила мислено да „скъса веригата“ и точно тогава, по собствените ѝ думи, усетила първото истинско облекчение.

Деси Слава разказва, че започнала усилено да се моли отново да има работа. Първо за едно участие, после за второ. Постепенно ангажиментите се върнали и тя успяла да изплати дълговете си.

Тежкият период я насочил и към духовни практики. В Бостън певицата преминала първо ниво на обучение по рейки, а второто завършила по-късно в България. Започнала да прилага наученото върху себе си и близките си, като го възприемала като начин да овладява напрежението и страховете си.

Деси Слава разказва и за случай по време на концертно пътуване в САЩ, когато проблем със зъб довел до силна болка и оток. След лечение във Вегас тя била замаяна от упойката, а същата вечер трябвало да излезе на сцена. По думите ѝ след разговор с жената, при която изучавала рейки, легнала да се отпусне и след сън се почувствала по-добре.

Извън финансовите сътресения певицата признава, че има навика да търпи прекалено дълго и в личните си отношения. За раздялата с бащата на по-малкия ѝ син Борис – боксьора Благой Найденов, тя посочва единствено несходство в характерите.

Днес Борис живее с нея, а в грижите помага майка ѝ. Големият ѝ син Майки вече е баща и преди две години направи Деси Слава баба на малката Деси.

След периода, в който се страхувала дори да погледне витрина, певицата отново е на сцената, а дълговете са останали в миналото. Споменът обаче очевидно е жив – като напомняне колко бързо един амбициозен бизнес проект може да се превърне от мечта в финансова пропаст.