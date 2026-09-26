26.09.2026 | 20:16

Диана Мехмедали: От НПО до PR посредник между фирмите и държавата

Брутално тв лобиране на самозванката, която не е никакъв пътен експерт и няма подобно обарозование и стаж

На 25 септември Диана Русинова – Мехмедали от ЕЦТП се появи в предаването „Лице в Лице“ по bTV. В продължение на около 15 минути се премина през хвалебствия към неназован българска строителна компания, с която г-жа Русинова била горда. В рамките на предаването бяха цитирани 3 обекта на пътно строителство:

1.Път край Хасково – вероятно става въпрос за често цитираният в профила и в FCB път III-503 с изпълнител АБ АД – Хасково според https://roads.mrrb.bg ;

2. Ремонт на магистрала „Хемус“ през 2025 г. – 22+120 до км 29+553 подозираме че изпълняван от АБ АД – Хасково (видно от видео от FCB профила на г-жа Русинова, където се виждат работници с жилетки на тази фирма), но вероятно като подизпълнител на подизпълнител с договор към „Автомагистрали“ ЕАД;

3. Път край Владая – вероятно става въпрос за път I-1, който според нея трябва да се направи и това е видно от концентрираните й появи по медии последният месец.

Можем да направим обосновано предположение, че пътят край Владая :

1. Ще се изпълни от същата фирма или свързана с нея в „отговор на обществения интерес“, чиито говорител явно се явява г-жа Русинова;

2. АПИ и лично министър Шишков ще отчетат „червена точка“, че са реагирали и са осигурили средства във времена, в които всички строители чуват, че няма средства за разплащане.

3. Г-жа Русинова е създала нов бизнес модел, чрез който успява хем да е редовно рамо до рамо с министър Шишков, хем да е поканена в Гранитна зала от премиера да помага за концесиите и хем да хвали конкретни строители, на база на тяхното представяне, според нейното експертно мнение.

ИПБ потърси данни в https://www.nab-bas.bg/registar.html?field=1 , но не успя да намери акредитация за лаборатория, в която да фигурира г-жа Русинова.

Ако институциите се задействат, в следствие на „поведението и молбите“ на телевизионен „инфлуенсър“, който няма никакъв професионален ценз, а просто интерес, и „спешно се отпуснат средства за ремонт на пътя край Владая“ I-1 в обхвата на договора на ДЗЗД ПП София 2023 – според https://roads.mrrb.bg, то това ще е явно потвърждение, че обществото се манипулира чрез медиите и допускането до тях на хора, които през призмата на пътната безопасност си позволяват да извличат, вероятно, преки или непреки ползи.

От Института за пътна безопансот считат, че случилото се в предаването „Лице в лице“ е подвеждащо съдържание и че продуцентите и водещата са били подведени и неправомерно използвани, за да предоставят ефирно време и да бъдат застрашени във връзка с чл.75 от Закона за радио и телевизия.

(Запазен е оригиналният правопис)

Богдан Милчев