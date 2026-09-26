26.09.2026 | 14:47

Лихварят – убиец Петър Александров – Малката Секира вдигна сватба за 500 000 евро в Балчик

Тридневното тържество в ултра луксозен голф комплекс събра над 300 гости от страната и чужбина

Подсъдимият за жестоко убийство Петър Александров – Малката Секира вдигна помпозна сватба на брега на морето на север от Варна, пише „Уикенд”. Тридневното тържество в ултра луксозен голф комплекс край Балчик събра над 300 гости от страната и чужбина. Лихварят-убиец и десет години по-младата му избраница си казаха „Да“ пред отбрана публика, в която се смесиха разбойници от СИК и ВИС, банкери, политици, лица от шоубизнеса и персони с ВИП претенции.

Грандиозният купон разполагаше с пищна музикална програма, фокусници и внушителна заря, а от гостите бе поискано стриктно бяло облекло.

По изричното настояване на гангстера-финансист никой не бе допуснат с телефон на церемонията — личната охрана, сформирана от яки мускулести мъже на младоженеца, следеше стриктно и за нежелани лица без покана.

Кум на тържеството бе погребалният агент Александър Кинов — същият, когото прокуратурата сочи за съучастник в убийството на Кирил Русев отпреди над две години, извършено в имот на министерски син в столичния квартал „Военна рампа“.

Днес имотът е прехвърлен на авер – бос от бившата ВИС и съдружник на Александров.

Именно срещу този лакомо желан парцел лихварят е получил сериозен гръб в битката си срещу конкурент в бизнеса и не по-малко сериозно лобистко рамо в делото, което се точи вече близо три години.

Първоначално мегапартито бе планирано в резиденция „Евксиноград“, но дни преди събитието НСО отказа достъп на младоженеца и част от поканените — прецени ги за заплаха за националната сигурност.

Дреболия, която не спря наследника на €25 000 000 бащино състояние да наеме цял голф комплекс само и само гостите да се къпят в лукс. По думи на запознати сватбата е глътнала над 500 000 евро, платени в брой.

Само преди година лихварят се сдоби и с борсата за храни и напитки в Каварна, кръстена на самия него, а колекцията му от луксозни имоти по Северното Черноморие расте успоредно с апетита му за показност.

Чистият бизнес обаче отдавна не е по вкуса на младия финансист. Веднага след като съдът прекрати делото му, а прокуратурата свали всички мерки за неотклонение и на двамата, дуото отново попадна под лупата на МВР.

За Кинов вече има оперативна информация от чужди служби, че поддържа връзки с интересни лица от Сърбия, на които доставя оръжие и боеприпаси.

Самият той е подсъдим по дело за държане на взривни вещества в Софийския районен съд. Преди година вратата на дома му бе подпалвана два пъти, а съседите му го изгониха с подписка от входа.

При проверка на информацията от чужбина криминалистите стигнали до данни, че именно погребалният агент е поръчал покушения над двама бивши защитници на престъпния тандем — адвокат от София и негов колега от Бургас — както и над още няколко лица, включително с криминално досие, от Източна и Южна България. Поръчката пропаднала само защото сръбските изпълнители били арестувани от местната полиция — за други престъпления.

Дуото изплува и във връзка с бруталния побой над бившия заместник-градски прокурор Иво Илиев, нападнат с чук миналия октомври. В телевизионно интервю магистратът отрече всякаква връзка с корупционни схеми, но източници от МВР шушукат, че именно Александров и Кинов са обсъждали детайлите на побоя в телефонни разговори.

Дали младоженецът и кумът му ще имат време за меден месец, или ще се озоват отново зад решетките след едногодишна пауза, е въпрос, чийто адресат е един-единствен — вътрешният министър Иван Демерджиев.