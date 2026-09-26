26.09.2026 | 14:34

Радев събра извънредно „Прогресивна България“ в Пампорово, НСО не пуска журналисти

Сбирката е в един от най-скъпите хотели в курорта - "Орфей"

В курорта Пампорово се провежда среща на парламентарната група на „Прогресивна България“. В един от най-скъпите хотели в курорта – „Орфей“, са настанени всички областни управители от страната, координатори на партията и представители на правителството.

Още на входната врата на хотела журналисти бяха върнати от НСО с обяснението, че срещата е закрита за журналисти.

Освен цялата парламентарна група на ПБ и министрите, включително премиера Румен Радев, се очаква да се появи и Илияна Йотова, която днес е на среща със симпатизанти в Смолян.

Тя ще присъства и на съвещанието на ПБ, като според информацията ни, Йотова ще обяснява за декларацията в ООН за Украйна и реакцията на бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба. Снощи той благодари на държавния глава за това, че страната ни е застанала до Украйна в ООН. Поводът е декларацията срещу руската агресия, която е подписана от България. По думите на Йотова обаче това изявление не се подписва. „То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция“, каза тя.