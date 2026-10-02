02.10.2026 | 21:56

Дионисий със зарята пред „Александър Невски“ на Великден вече не е архимандрит

Светият Синод го обвини в публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица

Светият синод на заседание на 2 октомври 2026 г. потвърди решението си по делото срещу архимандрит Дионисий (Мишев). След обсъждане Светият Синод утвърди решението на Софийския епархийски църковен съд от 1 септември 2026 г., с което му е наложено наказанието „Низвержение от сан, без отлъчване от Църквата“.

„За“ горното решение гласуваха следните членове на Светия Синод: Българският патриарх Даниил, Великотърновският митрополит Григорий, Плевенският митрополит Игнатий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий.

„Против“ и с особено мнение относно процедурата гласуваха следните членове на Светия Синод: Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений.

От заседанието отсъстваха митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф и Пловдивският митрополит Николай.

В мотивите на решението са посочени установените по делото многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойната за сана дейност. Съдът приема, че съвкупната тежест на извършените канонически и уставни провинения, техният умишлен характер и причинената съблазън обосновават наложеното наказание и не дават основание за замяната му с по-леко.

Решението е окончателно, а наказанието влиза в сила от датата на утвърждаването му – 2 октомври 2026 г.

С това Дионисий (Мишев) престава да бъде клирик (свещенослужител), като остава монах и не е отлъчен от Църквата. От тази дата монах Дионисий (Мишев) няма право да облича свещенически одежди, да отслужва света Литургия, да извършва и да участва като свещеник в никакви богослужебни последования на Църквата, да дава свещеническо благословение и да носи отличителните знаци на архимандритското достойнство – нагръден архимандритски кръст.

Решението ще бъде публикувано в „Църковен вестник“ и официалния сайт на Св. Синод, като за него ще бъдат уведомени Поместните православни църкви.

Св. Синод се ръководи и от вековната традиция на изконната цел на църковните наказания, която е вразумлението, покаянието и изправлението на провинилия се, за когото цялата Църква се моли.

В последните години архимандрит Дионисий можеше да бъде видян по-често с мегафон и байрак в ръка, отколкото с кръст и Евангелие, защото бе постоянно присъствие на централните софийски площади и булеварди, начело на шествие от негодуващи граждани с най-различни искания.

Преди години отец Дионисий бе настоятел на храм-паметника „Александър Невски“, но стана известен със зарята, организирана на Великден, което пък му спечели критики от различни посоки и конфликт с клира. Срещу него бе водено и църковно-наказателно дело за публично оклеветяване на православната църква и нейното ръководство. Непокорният отец бе поставен под запрещение, но никога не е бил отлъчван от църквата, каквито слухове по негов адрес вървяха.

Отец Дионисий избра протестната форма на себеизявяване, след като през 2014 г. срещу самия него бе организиран протест пред Светия синод, който осуети предложението да бъде издигнат в епископски сан.

Тогава организирани в социалните мрежи свещеници, богослови и граждани се събраха преди заседанието на Св. Синод с аргументите, че Дионисий не може да стане епископ, защото нито има 35 години, нито е живял поне три години в манастир, както повелява уставът. Освен това е участвал активно в даването титлата архонт на личности със спорна репутация. Протестът успя и предложението за кариерното развитие на Дионисий бе оттеглено.